Szkripal-ügy – Lejárt az orosz magyarázatra megszabott brit határidő

Boris Johnson brit külügyminiszter keddi nyilatkozatában közölte: London szerdán válaszintézkedéseket jelent be, ha addig nem kap hiteles magyarázatot Oroszországtól a Salisburyben történtekre.

Theresa May miniszterelnök hétfő este, a londoni alsóház képviselőit tájékoztatva jelentette be, hogy a brit szakértői vizsgálat megállapítása szerint az elkövetők orosz fejlesztésű, fegyverekben is használható minőségű idegmérget használtak az egykori kettős ügynök és lánya megmérgezéséhez.

A merénylet helyszíne. (EPA/NEIL HALL)

Szakértők szerint ezt a hatóanyagot még a Szovjetunió fejlesztette ki a hidegháború idején, de Theresa May alsóházi felszólalásában azt mondta: a brit kormány feltételezése szerint Oroszországnak még mindig lehet gyártókapacitása e méreganyag előállítására. May közölte: a brit kormány „nagyon valószínűnek” tartja, hogy a Szkripalék elleni támadás mögött Oroszország áll.

Az első utalást a lehetséges szankciók mibenlétére a műsorszóró engedélyek kiadásáért is felelős brit távközlési felügyelet (Ofcom) tette. Kedd esti nyilatkozatában az Ofcom közölte: a brit kormány szerdára kilátásba helyezett nyilatkozata után megvizsgálja, hogy a bejelentés tartalmából milyen következmények származhatnak az angol nyelven sugárzó orosz RT hírtelevízió nagy-britanniai műsorszolgáltatási engedélyére.

Az orosz kormány a határidő lejárta előtt közölte, hogy semmiféle felelősség nem terheli a mérgezéses incidensért. Szergej Lavrov külügyminiszter szerint Moszkva készen áll az együttműködésre Londonnal az ügy közös kivizsgálása végett, de ezt csak akkor tudja megtenni, ha Nagy-Britannia a vonatkozó nemzetközi szerződéseknek megfelelően hozzáférést enged számára az idegméreg hatóanyagához. Oroszország londoni nagykövetsége kedd este Twitter-üzenetek sorozatában óvta a brit kormányt a büntető jellegű intézkedésektől, hangsúlyozva: ilyen lépésekre Moszkva válaszolna.

A brit sajtóban megjelent lehetséges forgatókönyv-változatok szerint a brit intézkedések között lehet Londonban dolgozó orosz diplomaták kiutasítása, a RT angol nyelvű orosz hírtelevízió nagy-britanniai sugárzásának leállítása, a nyári oroszországi labdarúgó-világbajnokság valamilyen szintű brit bojkottja, vízumkiadási tilalom, vagy a Kremlhez kötődő orosz befektetők és ingatlantulajdonosok hozzáférésének megtagadása nagy-britanniai befektetéseikhez és vagyontárgyaikhoz. A labdarúgó-világbajnokság esetleges brit bojkottjára Boris Johnson már a múlt héten is utalást tett.