Meghalt Stephen Hawking világhírű fizikus

A korunk egyik legnagyobb elméjeként, az „asztrofizika popsztárjaként” is emlegetett tudós 1942. január 8-án született Oxfordban. Tizenhét évesen került az Oxfordi Egyetemre, ahol fizikából szerzett diplomát kiváló eredménnyel. Kozmológiai-asztrofizikai tanulmányait Cambridge-ben folytatta, ahol 1966-ban szerzett doktori fokozatot.

Stephen Hawking brit elméleti fizikus, csillagász az életéről szóló, A mindenség elmélete (The Theory of Everything) című film bemutatóján Londonban 2014. december 9-én. (MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga)