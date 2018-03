Washington is Moszkvát sejti az exkém elleni támadás mögött

Az Egyesült Államok egyetért a brit kormány következtetéseivel, hogy valószínűleg Oroszország tehető felelőssé Szergej Szkripal, a brit külső hírszerzés (MI6) volt orosz ügynöke, az orosz katonai hírszerzés egykori ezredese és lánya, Julija Szkripal megmérgezéséért - közölte keddre virradóra Rex Tillerson amerikai külügyminiszter Nigériából Washingtonba tartó repülőgépe fedélzetén.

Tillerson hozzátette: “egyetértünk abban is, hogy a felelősöknek – akik elkövették a bűncselekményt és azoknak is, akik megrendelték azt – komoly következményekkel kell számolniuk”.

A tárcavezető úgy fogalmazott, nem tudja megmondani, hogy a moszkvai vezetésnek volt-e tudomása a mérgezésről, de “világos, hogy Oroszországból jött” az idegméreg. Szerinte nem egy széles körben elterjedt anyagról van szó, amelyhez “mindössze nagyon-nagyon korlátozott számú szereplő” tud hozzáférni.

Theresa May brit kormányfő. MTI/EPA Fotó

Tillerson “szörnyű cselekménynek” nevezte a történteket, hozzátéve, “szinte felfoghatatlan”, hogy egy állami szereplő ilyen veszélyes szert vessen be közterületen. Anélkül hogy kifejtette volna, az amerikai külügyminiszter hangsúlyozta: az incidens “minden bizonnyal válaszlépést fog maga után vonni”.

Korábban Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője leszögezte, Donald Trump amerikai elnök kormánya kiáll az Egyesült Államok “legközelibb szövetségese”, az Egyesült Királyság mellett.

“Halálos idegmérget használni brit állampolgárok ellen Nagy-Britannia területén, ez felháborító” – hangsúlyozta Sanders. A szóvivő a támadást vakmerőnek, felelőtlennek nevezte, amely válogatás nélkül kívülállókat is veszélyeztetett. Hozzáfűzte, hogy az Egyesült Államok teljességgel elítéli a történteket.

Hétfőn számolt be May a hivatalos vizsgálatokról

Theresa May brit miniszterelnök hétfőn kora este tájékoztatta a londoni alsóház képviselőit a vizsgálat eddigi eredményeiről, miszerint fegyverekben is használható minőségű, Oroszországban kifejlesztett idegméreggel követték el a délnyugat-angliai Salisbury városában múlt héten történt gyilkossági kísérletet. Tekintettel az idegméreg mibenlétére, valamint arra, hogy Oroszország már korábban is végrehajtott “államilag támogatott” merényleteket, a brit kormány “nagyon valószínűnek” tartja, hogy a Szkripalék elleni támadás mögött is Oroszország áll – mondta a brit miniszterelnök.

Aggódik a NATO

A NATO komoly aggodalmának adott hangot amiatt, hogy fegyverekben is használható minőségű idegméreggel törtek Szergej Szkripal, a brit külső hírszerzés (MI6) volt orosz ügynöke, az orosz katonai hírszerzés egykori ezredese és lánya, Julija Szkripal életére. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár keddre virradóra tett nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy Nagy-Britannia megbecsült szövetséges. Mint mondta, ez “az incidens” mély aggodalommal tölti el a NATO-t, hiszen az ilyen harci anyagok használata “megvetendő” és “teljességgel elfogadhatatlan”.

Stoltenberg hozzátette: a NATO az ügyben kapcsolatban áll a brit hatóságokkal.

A 66 éves Szergej Szkripalt és 33 éves lányát továbbra is válságos állapotban kezelik Salisbury kórházában.