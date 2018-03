Szakadékba zuhant egy diákokkal teli busz Amerikában

A sürgősségiek minden bevetettek, hogy minél gyorsabban kiszabadítsák a buszban ragadt diákokat. A rendőrség munkáját a tűzoltóság segítette, a tűzoltók kötelek segítségével jutottak le a mélyedésbe. Még nem tudni, miért sodródott le a busz az autópályáról, de az ABC információi szerint a baleset pillanatában negyvenöten tartózkodtak a járművön – írja az ABC News.

Az incidens a hajnali órákban történt, így a rossz látási viszonyok között a baleset sérültjeit mentő sürgősségieknek nem volt könnyű dolguk.

Video shows massive emergency response after bus carrying high school band students from Houston area crashes into a ravine in Alabama. https://t.co/VBoe8JDKdV pic.twitter.com/sKhIQVvvKy

— ABC News (@ABC) 2018. március 13.