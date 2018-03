Továbbra sem csökken a migrációs nyomás a déli határon

A hivatalos adatok szerint Szerbiában mintegy 4200 illegális bevándorlót tartanak számon, 90 százalékukat befogadó központokban helyezték el. A legfrissebb adatok szerint az embercsempészek jelenléte folyamatos, és a bevándorlók is új trükköket vetnek be útjaik során.

A jó idő beköszöntével érezhetően megnőtt a migránsok jelenléte már napközben is, és a határok felé tartók száma is megnövekedett. A humanitárius szervezetek jelentése szerint vasárnap indultak el eddig a legtöbben, 140 főt jeleztek. A magyar határ mellett a horvát határ felé indultak a legtöbben, de megnyíltak a folyosók Bosznia felé is, ami már – a magyar, a horvát és a román határ mellett – a negyedik útvonal.

A bosnyák rendőrség vasárnap már azt jelezte, hogy egy 28 fős csoportot fogtak el, és egy befogadó központba szállították a migránsokat.

Legtöbben a horvát határ irányába indulnak, és Horvátországon keresztül próbálnak meg továbbjutni, de ez nem jelenti azt, hogy a migránsok később nem tűnnek fel a magyar vagy a román határnál.

Az útvonalak bővültek, a módszerek pedig változtak. A migránsok a „kamionos módszert” használják, amikor nem saját szervezésben próbálnak feljutni a kamionra, hanem a sofőr segítségével, embercsempész révén. Ezért az útért 4 ezer eurót kérnek egy migránstól – közölte az M1 tudósítója.