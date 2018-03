Egyre többen döntenek a költözés mellett a migránsok miatt

Újabb svédországi magyarok jelentkeztek az M1 Híradónál, akik azt mondták: nem érzik magukat biztonságban a rengeteg bevándorló miatt. Egy nő arról beszélt, hogy őt is megtámadták, sőt előfordult, hogy migráns fiatalok kővel dobálták meg a házuk ablakait. Egy férfi pedig azt mondta, szinte mindennaposak az incidensek, sokan ki sem mernek menni este az utcára.

Rozinszki Tamás Sándor 1971 óta éle Göteborgban. Az M1-nek telefonon arról beszélt, hogy az elmúlt években sokat romlott a közbiztonság a városban. Elmondása szerint őt is inzultálták már korábban. A csaknem nyolcvan éves férfit egy 5-6 tagú, migránsokból álló csoport támadta meg, lökdösték és nevettek rajta.

A férfi az M1-nek adott interjúban arról is beszélt, hogy sok helyen már nappal sincsenek biztonságban az emberek, ezért ő már sötétedés után ki sem mer menni.

„Napközben, fényes nappal a buszmegállóban nem merik várni a buszt az emberek, mert nem tudhatják, hogy milyen emberek mennek oda és bántalmazzák őket drasztikusan” – fogalmazott a férfi. Hozzátette: ő maga annak ellenére nem mer kimenni sötétedés után, hogy egész életében a küzdősportokkal „bíbelődött”.

A férfi szerint napról napra újabb migránsok érkeznek a városba. Feltette a kérdést, hogy „vajon hogy kerülnek ezek ide? Valaki komoly pénzeket kap asztal alatt, hogy ezeket ide engedje?”

Inkább elköltöznek

A Híradónak egy csaknem öt évtizede Svédországban élő magyar nő is nyilatkozott, név nélkül. Elmondása szerint ő egy olyan nagyvárosi kerületben lakik, ahol a lakosok kilencven százaléka bevándorló. A nő elmondta azt is, hogy őt is zaklatta már szexuálisan bevándorló.

„Jött egy külföldi származású ember, egyszerűen hátranézett és akkor tudtam már, hogy valami baj lesz” – mesélte a bántalmazott nő. A svéd közhangulat miatt fél felfedni a kilétét, ugyanis aki nyilvánosan bírálja a migrációt, azt rasszistának bélyegzik, mondta.

A legtöbb svéd a migránsok miatt már elköltözött arról a városrészről, ahol a nő családjával lakik, véleménye szerint egyszerűen menekülnek a svédek. Eladják sokkal olcsóbbért a házukat, lakásukat, csak azért, hogy olyan helyen lakhassanak, ahol svédek között élhetnek. Néhány éve még biztonságosnak számított Svédország – tette hozzá.

Képünk illusztráció. (MTI/EPA/Jonas Ektsromer)

Rendszeresek a támadások

Pénteken szintén nyilatkozott a Híradónak egy negyven éves svéd-magyar nő. Natalie Contessa Stockholmban született és ott is élt, egészen eddig, most hazaköltözött. Elmondása szerint a svéd városokban rendszeresek a támadások, őt legutóbb a metrón támadta meg egy bevándorló. Szerinte már a gyerekek is veszélyben vannak.

Natalie elmondta azt is, hogy a svéd sajtó megpróbálja elhallgatni a migránsok által elkövetett bűncselekményeket. Hozzátette: azért költözött haza, mert Magyarország ma a legbiztonságosabb ország, ahová nem engedték be a migránsokat.

Hatalmas felháborodást váltott ki Svédországban, hogy a solnai bíróság elképesztő indokokkal magyarázta egy családon belüli verekedés ügyében hozott ítéletét – erről ír a 888.hu. Az ügy háttere egyébként, hogy egy muszlim férfit megverte feleségét, aki emiatt feljelentést tett. A bíróság azonban a muszlim bántalmazónak adott igazat, azzal az indokkal, hogy „jó családból származott”.

Sajtóhírek szerint az ügy két esküdtje a Saría törvényt alkalmazta a gyanú szerint, ezért ítéltek a férfi javára az iszlám jog szerinti indoklással. Szerintük a nő azért is hibás, mert a rendőrséghez fordult, ahelyett, hogy megpróbálták volna megoldani a problémát a muszlim közösségen belül.

Rengeteg keresztényellenes incidens történt

Közben több külföldi portál is arról ír, hogy nemcsak a muszlim közösségen belül nő az erőszak, hanem keresztényeket is egyre több támadás ér. Az Open Doors Deutschland nevű üldöztetett keresztényeket segítő szervezet számításai szerint 2016-ban 743 keresztényellenes incidens történt csak Németországban – erről ír egy külföldi hírportál.

Svédországban is hasonló a helyzet, ott volt olyan sértett, aki azt mondta: „Előfordult, hogy azt mondták nekem, ha a kislányom el szeretné kerülni a lefejezést, jobb, ha hordja a fejkendőjét”.

A cikk arról is ír, hogy a svéd kormány hallgat.

Kevesen dolgoznak

A svédekhez érkező évi százezer bevándorló miatt az önkormányzatok kénytelen növelni a helyi adókat – áll a svéd állami gazdaságkutató intézet egyik tanulmányában. A legnagyobb gondot az okozza, hogy a migránsok negyede alig hajlandó dolgozni.

Problémát jelent az is, hogy legettósodnak a migránsok lakta városrészek. Az M1 skandináviai tudósítója elmondta, könnyű követni ezeket a kerületeket, hiszen főként ide riasztják a hatóságokat. A tűzoltók például csak rendőrségi biztosítással hajlandóak kivonulni, ezekben a kerületekben szinte alig laknak svédországi születésű svédek. Egy tavalyi rendőrségi nyilatkozat alapján 61 problémás körzet van Svédországban. Szinte mindenhol a migráció jelenti a problémát, a területek legettósodásával nem minden nagyváros tud szembenézni. Januárban elhangzott svéd politikusok részéről, hogy talán a hadsereget is ki kellene vezényelni, a miniszterelnök azonban ezt az utolsó megoldásnak tekinti a közbiztonság rendezése érdekében – tájékoztatott.

A svédek is érzik, hogy gondok vannak

A svédek is hasonlóan vélekednek, mint az M1-nek interjút adó svédországi magyarok – mondta a tudósító. Ezek a problémák a városok egyes területein kifejezetten a keresztény vallásúak és nem bevándorlók ellen irányulnak. Egy tavalyi rendőrségi felmérés szerint a svéd lakosság egyharmada érzi úgy, hogy gondok vannak az országban. 287 ezer személy elleni támadás történt, a szexuális erőszakok száma pedig 2017-ben már a 7200-at is elérte – mondta a tudósító.

Hozzátette: a migránsbandák közötti összecsapások során háromszáz esetben lőttek egymásra a bevándorlók, 41 halálos áldozatot és 137 sebesültet maguk után hagyva. A következő svédországi választáson is nagy jelentőségű kérdés lesz a bevándorlás kezelése – hangsúlyozta a tudósító.

Az elmúlt években több bevándorlók által elkövetett támadás is történt Svédországban. 2015 nyarán egy eritreai bevándorló megkéselt egy 55 éves svéd asszonyt és annak 28 éves gyerekét egy svéd áruházban. Az elkövető minden előjel nélkül, váratlanul szúrta le az asszonyt és fiát. Mindketten életüket veszítették a támadásban.

Pár hónap múlva egy újabb késes gyilkosság sokkolta Svédországot. Egy Göteborg melletti menekültszálláson egy 15 éves libanoni menedékkérő szúrt hátba egy 22 éves ott dolgozó nőt. A támadót elfogták, a fiatal nő a kórházban halt bele sérüléseibe.

2016 márciusában egy ausztrál televíziós stábra támadtak migránsok Stockholm belvárosában. Egy hónappal később pedig gázolásos terrortámadást hajtottak végre szintén a fővárosban. Egy üzbég menedékkérő ellopott egy teherautót, majd egy forgalmas sétálóutcába hajtott, ahol több embert elütött, majd egy bevásárlóközpont üzletébe csapódott. A támadásban öten haltak meg. A svéd rendőrség elismerte, hogy a 39 éves merénylőt már ismerték, de nem gondolták, hogy merényletet követhet el.

Tavaly nyáron újabb késes támadás történt a svéd fővárosban. Egy 30 év körüli migráns a forgalmas utcán támadt rá egy rendőrre. A késelő a járókelők között elvegyülve lépett áldozatához, és mindenfajta előzmény nélkül hátulról nyakon szúrta. A rendőrtiszt túlélte a támadást. Év végén pedig Göteborg egyik zsinagógájánál maszkos férfiak Molotov-koktélokkal dobálták meg az épületet. A zsidó közösség tagjai az alagsorba menekültek. A gyanú szerint egy szír és két palesztin állampolgár lehet a felelős a zsinagóga elleni támadásért.