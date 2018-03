Klímavédelmi ENSZ-különmegbízott lett az amerikai milliárdos

António Guterres, az ENSZ főtitkára klímavédelmi különmegbízottjává nevezte ki Michael Bloomberg amerikai milliárdos üzletembert, New York volt polgármesterét. Bloomberg egyik fő feladata a jövőre tervezett ENSZ-klímaértekezlet támogatása és a sikert szolgáló konkrét ötletek összefogása, a résztvevők mozgósítása, a cselekvés elősegítése lesz. A klímacsúcson a 2015-ös párizsi klímavédelmi egyezmény hatékonyabb megvalósítását segítő tervekről, akciókról lesz szó.

Az ENSZ New York-i székházában tartott ceremónián Michael Bloomberg úgy fogalmazott, hogy Donald Trump elnökből “nagyszerű vezető” lehetne, ha változtatna a globális felmelegedésről vallott álláspontján, és nem léptetné ki az Egyesült Államokat a párizsi klímaegyezményből. A milliárdos üzletember – aki a többi között a Bloomberg News médiabirodalom tulajdonosa is – reményét fejezte ki, hogy az amerikai elnök hallgat majd tanácsadóira, megvizsgálja a klímaváltozásról szóló adatokat és tényeket, és végül úgy dönt, hogy támogatja az üvegházhatású gázok kibocsátásának visszaszorítását is szorgalmazó párizsi klímavédelmi egyezményt.

Michael Bloomberg. Fotó: MTI/EPA/Shawn Thew

Bloomberg, akit 2014 januárjában a világszervezet akkori főtitkára, Ban Ki Mun is kinevezett már a klímaváltozással és ennek a városokra gyakorolt hatásaival foglalkozó ENSZ-különmegbízottá, a hétfői ünnepségen közölte, hogy alapítványa révén szándékában áll “rengeteg pénzt költeni annak megértetésére, hogy a klímaváltozás valóságos és mérhető”.

Erre példákat is felsorolt: az Északi-sarkon először fordult elő, hogy a tél kellős közepén fagypont felett volt a hőmérséklet, hogy az óceánok vízszintje az elmúlt két évtizedben megemelkedett, hogy gyakoribbak és erőteljesebbek a viharok a Földön. Hozzátette, hogy mostanában ott vannak áradások, ahol korábban szárazság pusztított, és szárazsággal kell számolni ott, ahol régebben áradások voltak. Kifejtette, hogy a klímaváltozás elleni eredményes küzdelem egyik módja az, ha az emberek világszerte megpróbálnak változtatni az életmódjukon, és ha “kicsit okosabbak vagyunk az energia előállításában”.

Gyorsabban változik bolygónk éghajlata?

Az ünnepségen António Guterres a globális felmelegedésről beszélve kiemelte, hogy a légkör gyorsabban melegszik és a tengervíz szintje gyorsabban emelkedik mint arra a szakemberek számítottak, így a klímaváltozás üteme gyorsabb, mint a szakemberek jelezték. A világszervezet vezetője hangsúlyozta a civil társadalom és az üzleti élet szereplőinek mozgósítását, illetve ennek fontosságát, és méltatta Michael Bloomberg eddigi munkáját a klímavédelem érdekében.

Az ENSZ-főtitkár még tavaly azt mondta Bloombergről: a tiszta energia híveként is számon tartott üzletembernek “meggyőződése”, hogy az Egyesült Államok megvalósítja majd a párizsi klímacsúcs célkitűzéseit, annak ellenére, hogy Donald Trump elnök bejelentette az ország kilépését az egyezményből. Michael Bloomberg tavaly sürgette is a világ vezető politikusait, hogy ne kövessék Trump példáját, és ígéretet tett arra, hogy segít a párizsi egyezmény megmentésében. Tavaly októberben az alapítványa 64 millió dollárt adományozott a Sierra Clubnak a Föld felmelegedését gyorsító széndioxid-kibocsátás csökkentésére.