London széleskörű együttműködést akar Brüsszellel

Theresa May brit miniszterelnök szerint Nagy-Britannia az EU-tagság megszűnése (Brexit) után is díjfizető társult tagja maradhat az Európai Unió egyes kritikus fontosságú hatóságainak, főleg azoknak, amelyek egyes ágazatok biztonsági és szolgáltatási előírásainak kialakításáért és betartatásáért felelnek.

May pénteken, a londoni City pénzügyi központjában tartott előadást arról, hogy kormányának milyen elképzelései vannak Nagy-Britannia és az Európai Unió gazdasági-kereskedelmi kapcsolatairól a Brexit utáni időszakra.

Theresa May brit miniszterelnök a szigetországnak az Európai Unióból történő kilépése feltételeiről beszél a londoni polgármester hivatalos rezidenciáján, a Mansion House-ban 2018. március 2-án. Fotó: MTI/EPA/Bloomberg pool/Chris J. Ratcliffe

A brit kormányfő a gyógyszeripart, a vegyipart és a repülőgépipart nevezte meg azon ágazatok között, amelyeknek uniós szabályozó hatóságaiban Nagy-Britannia a Brexit után is jelen akar lenni. May kijelentette: London elfogadja, hogy a társult tagság ezekben az EU-szervezetekben az adott ágazat uniós szabályozásának további érvényesítésével jár, és “megfelelő mértékű” brit anyagi hozzájárulást is jelent.

Tág és mélyebb együttműködést szeretne London

A pénteki sajtóeseményen May úgy fogalmazott: szerinte a brit kormány minden létező szabadkereskedelmi megállapodásnál szélesebb körű együttműködésre törekszik az Európai Unióval. Kijelentette: London a lehető legszélesebb és legmélyebb partneri viszonyra törekszik az EU-val uniós tagságának megszűnése után is. May szerint Nagy-Britannia ennek érdekében olyan kapcsolatrendszert szeretne, amely több ágazatra terjed ki és szélesebb körű együttműködést tesz lehetővé, mint a világban ma létező összes szabadkereskedelmi megállapodás bármelyike. A brit kormányfő szerint ez elérhető, mivel ez az Európai Uniónak és Nagy-Britanniának egyaránt érdekében áll.

Minden szerződés szemezgetés

Theresa May brit miniszterelnök visszautasította pénteken az Európai Unió azon vádját, hogy London “szemezgetni” akar az uniós tagság előnyeiből, miközben a kötelezettségeket nem akarja vállalni. A brit kormány ki akar lépni az EU egységes belső piacáról és vámuniójából is, ugyanakkor átfogó, a lehető legnagyobb mértékű vámmentességet biztosító szabadkereskedelmi megállapodásra törekszik az EU-val.

Több uniós vezető ezt a tervet azzal az érvvel vetette el, hogy Nagy-Britannia “ki akarja mazsolázni” az EU-tagság előnyeit a belső piaci tagsággal járó kötelezettségek teljesítése nélkül. May pénteken, a londoni Cityben elmondott beszédében azonban kijelentette: a világ összes szabadkereskedelmi megállapodása a résztvevők érdekeinek megfelelő mértékű piaci hozzáférést tesz lehetővé. “Ha ez szemezgetés, akkor minden kereskedelmi megállapodás szemezgetés” – fogalmazott a brit kormányfő.

Barnier: világos a brit álláspont

Üdvözölte Michel Barnier, az Európai Bizottság Nagy-Britannia uniós kiválása (Brexit) ügyében eljáró főtárgyalója pénteki Twitter-üzenetében a Theresa May brit kormányfő által országa és az Európai Unió jövőbeni kapcsolatáról pénteken ismertetett elképzeléseket, amelyeket “világosnak” nevezett.

A főtárgyaló szerint Theresa May beszédében egyértelművé tette, hogy az Egyesült Királyság elhagyja az unió egységes piacát és a vámuniót, valamint elismerte a kompromisszumokat. May javaslatai rávilágítanak arra, hogy az unió milyen elvek alapján tárgyal majd a majdani szabadkereskedelmi megállapodásról – tette hozzá Barnier.