Egyre többen követelnek Amerikában szigorúbb fegyvertartást

Egyre nagyobb port kavar a Floridai iskolai ámokfutó esete az Egyesült Államokban. Sok fegyvertartó maga semmisíti meg fegyverét, nehogy rossz kezekbe kerüljenek, ahogy mondják a laza fegyvertörvény miatt. Egyre keményebb bírálatok érik a fegyverlobbit is, onnan is éri kritika, ahonnan talán nem is számított rá. Maga Trump elnök is azt mondta a minap amerikai kormányzóknak, hogy ne rettegjenek a Nemzeti Lőfegyverszövetségtől. A világ talán legbefolyásosabb lobbiszervezete azonban egyelőre hajthatatlannak tűnik.