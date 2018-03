Drogátjáró Afrika és Európa között

A drogcsempészet valahogy mindig kikerül a hatóságok látóköréből, pedig az Afrikából érkező kábítószerek java egy spanyol kisvároson keresztül szivárog át Európába. La Línea városa nem csupán nyolcvanszázalékos munkanélküliségi rátája miatt egyedi és rémisztő hely – itt egyetlen hasisszállítmánnyal több ezer eurót lehet keresni, így aki teheti, addig száll be az üzletbe, amíg az virágkorát éli.

Múlt vasárnap ért véget a karnevál La Línea városában, ahol az ünnepi fesztivált díszes ruhákban daloló amatőr énekesek búcsúztatták. A spanyol tengerparti város azonban egy sokkal veszélyesebb utcai „mutatvány” miatt került be a hírekbe pár héttel korábban: húsz feltételezett drogcsempész segítőikkel együtt megrohamozott egy helyi kórházat és kiszabadított egy híres kábítószer-kereskedőt. Pár nappal később az esetet vizsgáló bírót negyven gengszter vette körül a nyílt utcán, és halálosan megfenyegették.

A spanyol kikötővárosban a drogcsempészek a legjobban kereső és a legsikeresebb „munkavállalók”. Itt, a déli Cadiz tartományon keresztül érkezik a legnagyobb mennyiségű illegális drogszállítmány Európába, ahol esetenként 1200 kilónyi hasis utazik Afrikából az európai kontinensre. A Gibraltár-hegy lábánál fekvő La Línea a kábítószer-kereskedelem tűzfészkévé vált, erőszakos hírnevét pedig afrikai közelségének köszönheti.

La Línea a mögötte magasodó Gibraltár-szikla lábánál (Fotó: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)



A világ legnagyobb hasistermelője mellett élnek

Az évek alatt drámai növekedést tapasztaltak az Európát célzó hasiskereskedelem terén. „Pár kilométerre vagyunk Marokkótól, a világ legnagyobb hasistermelőjétől” – nyilatkozta az Independent brit lapnak Francisco Mena, Cadiz kábítószer-ellenes szövetségének vezetője a kisváros hanyatlásának okairól. Az ENSZ 2017-es kábítószer-jelentése alapján az elmúlt év volt a legjövedelmezőbb esztendő a drogcsempészek számára – főként, ha beleszámoljuk, hogy minden tíz útnak indított drogszállítmányból csak egyet foglaltak le.

Mena szerint 2017 a kábítószer-kereskedelem legerőszakosabb éve volt. Fordulópontként egy áprilisi incidensre emlékeztetett, mikor körülbelül száz drogcsempész kövekkel támadott a helyi rendőrökre. A tisztek a motorcsónakjukat próbálták elkobozni, de a csempészek a menekülés helyett az ellenállást választották.

A 2017-ben lefoglalt hasis mennyisége a 145 ezer kilót is meghaladta, ez 45 százalékos növekedésnek számít a 2016-os évhez képest – bár a 2015-öshöz viszonyítva csökkent. A rendőrségi becslések szerint a csempészek körülbelül tíz motorcsónakot üzemeltetnek, így egy hónap alatt bepótolhatják az elveszített 145 ezer kilós veszteséget. La Líneában harminc banda működik, mindegyik száz taggal dolgozik, így nem nehéz új csempészeket találni.

A csempészet hagyomány, az ellenállás új keletű

A csempészet évszázados múltra tekint vissza, és már-már a spanyol történelem részévé vált a déli régióban. A spanyol polgárháború után a gyógyszereket, főként a penicillint Gibraltárból szerezték be, a csempészáruk pedig a kereslethez igazodva változtak meg. Az illegális import később a whiskyre és dohányárura épült, de a Hollandiából érkezett kekszszállítmányokra is azonnal lecsaptak.

A Gibraltárból szállított holland sütemények helyét azóta a Marokkóból érkező hasisszállítmány vette át. A spanyol gazdaság hanyatlása és a munkahelyek megszűnése miatt importtermékek lepték el az ország déli részét. Ez Cadizban még most is érzékelhető: itt a legmagasabb a munkanélküliek aránya az országban, La Líneában pedig minden harmadik ember állás nélkül maradt. A fiatalok körében ez a szám megsokszorozódhat: a La Atunara nevű egykori halászfaluban, ahol a csempészek motorcsónakjaikat tartják, ez az arány a nyolcvan százalékot is elérheti.

Tekintettel arra, hogy a banda legrosszabbul fizetett tagja, a rendőröket figyelő „őr” körülbelül ezer eurót kap naponta, a legjobban kereső csempész pedig 60 ezer eurót keres egy motorcsónaknyi drog szállításáért, nem meglepő, hogy rengetegen állnak sorba munkáért a hasiscsempészeknél. Bár a rendőrség kitartóan próbálja visszaszorítani a drogkereskedelmet, mindenki jól tudja, hogy a hatóságok labdába sem rúghatnak a bűnözők hálózatával szemben. Az egyik helyi szakszervezet nemrég hatvanhét új rendőr munkába állítására szólította fel az önkormányzatot, akik az őrjáratoknál és a határ menti munkában segédkeznének. A pozíciókból összesen kettőt sikerült betölteni.

A gibraltári rendőrség a part mentén járőrözik (Fotó: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)

Ezért dolgozik a közösség a drogcsempészeknek

A kábítószer-kereskedelem szinte „elfogadott” tevékenységnek számít a faluban, mivel az emberek többsége tudja, hogy a drogokat nem a közösségben árusítják, hanem Európába viszik. Ha a falusiak megtudnák, hogy gyerekeiknek adják el a drogot, akkor a kábítószer-csempészek ellen fordulnának.

Bár a helyiek is egyetértenek azzal hogy a kábítószer-csempészet okozza a legtöbb pusztítást a közösségében, ők más veszélyek miatt aggódnak, mint a kábítószer-ellenes szövetség. A várost sokan Kolumbia miniatűr verziójának hívják, pedig a helyi lakosok állítják, hogy ők még éjjel is biztonságban érzik magukat.

Az Independent által megkérdezett női lakos szerint a drogcsempészet miatt a fiatalok nem értékelik a becsületes munkával szerzett pénzt. Úgy látja, hogy a szülők nem tudják megparancsolni gyermekeiknek, miért szükséges reggel 6-kor felkelni, és napnyugtáig dolgozni. Főleg nem akkor, ha közben több ezer eurós üzleteket köthetnének a parton néhány óra alatt.

Helyi bolt a dél-spanyol La Líneában (Fotó: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)

Új korszak kezdődött: a gengszterek felemelkedése

Tavaly egy rendőr életébe került egy drogcsempész üldözése. A csempészek sokszor szándékosan baleseteket okoznak, hogy elvonják a rendőrség figyelmét a partra érkező szállítmányokról. De a felsőbbrendűségüket nemcsak az igazságszolgáltatásban érzékeltetik, úgy gondolják, hogy társadalmilag is a többiek fölött állnak.

La Línea polgármestere megdöbbentő esetekről számolt be az El Paír spanyol lapnak: egyfajta arisztokráciának gondolják magukat, érdekházasságokat kötnek, amivel szövetségesekre találnak, és ennek segítségével kiterjeszthetik hálózatukat. A csúcson maradás másik, brutálisabb módszere a megfélemlítés. Ha egy bírót képesek halálosan megfenyegetni, akkor egy átlagemberen sokkal véresebb módszerekkel állnak bosszút – mondta a polgármester.

A helyzet már annyira súlyossá vált, hogy a spanyol belügyminiszter is felfigyelt a város botrányos belügyeire. Juan Manuel Zoido rendőri erősítést ígért, de felajánlása nem meglepő, még kevésbé új keletű. Fél éve hasonló indíttatásból 150 fős erősítést küldött a városba, de ahogy kitört a katalán válság, az összes tisztet átirányították októberben a függetlenségi krízishelyzet kezelésére.

A katalán függetlenséget támogató tüntetők és spanyol rendőrök összecsapása (MTI/EPAAndreu Dalmau)

A város mindezek ellenére még megmenthető – állítja a kábítószer-ellenes szövetséget vezető Francisco Mena. A 90-es években a heroin miatt alakult ki válsághelyzet, de a város ezen is túltette magát. Mena szerint szociális-oktatási programok és munkahelyek teremtésében rejlik a hosszú távú megoldás. A vezető szerint az Európai Uniónak is ki kell vennie a részét a kábítószer elleni harcból, hiszen a dél-spanyol városon keresztül terjesztett drogokat a kontinens polgárai fogyasztják el.