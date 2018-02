Európa-szerte havazással és rekord hideggel búcsúzik a tél

A hazánkkal szomszédos országokban is hóhelyzet van, de egészen biztos, hogy a legtöbb ember arra a hírre kapta fel a fejét, hogy Rómát belepte a hó. Évek óta nem volt ilyen.

Hócsatát vívtak a vatikáni Szent Péter téren

A mediterrán éghajlatú olasz fővárosban hat éve nem esett a hó. A Szibéria felől érkező hidegfront azonban ide is szokatlan hideget, és nagy havazást hozott. Rómát azonban megbénította a hó. Bezártak az iskolák, a szokásosnál jóval kevesebb busz járt, a városvezetés pedig azt tanácsolta az embereknek, hogy aki teheti, maradjon otthon.

Hógolyózó turisták a szakadó hóesésben a vatikáni Szent Péter téren 2018. február 26-án. (MTI/AP/Alessandra Tarantino)

Szerbiában és Bulgáriában is gondot okozott a hó

A szerbeknél sok helyen nehezítette a közlekedést a hó, volt ahol tíz centiméter esett. A csúszós utakon több súlyos baleset és karambol is történt.

Bulgáriában, két régióban is vörös riasztás van érvényben a hideg miatt, és a meteorológusok szerint akár negyven centiméter hó is eshet. Az utakat szinte megállás nélkül, összesen 1800 hókotró takarítja, azonban így is sok a baleset.

Másfél méteres hó van Horvátországban

Horvátország hegyvidéki részén, Gorski Kotar régióban mínusz tíz fok és másfél méteres hó van. A nagy havazás miatt a katonaságot is mozgósították a térségben.

Esik a hó a római Colosseumnál 2018. február 26-án. (MTI/EPA/Angelo Carconi)

Fagyriadó Romániában

A románokat sem kíméli a hideg, hiszen az ország egész területén másodfokú fagyriadót rendeltek el. A fővárosban mínusz tíz fok volt hétfőn napközben, vonatjáratokat töröltek az időjárási körülmények miatt.

Jég borította Svájcot és Bajorországot is

A svájci Boden-tó partján a mínusz tíz fokos hidegben és az erős szélben, szinte mindent belepett a jég.

Azok, akik a bajorországi Starnbergi-tó partjára látogattak, szintén különleges látványban volt részük. A tavat figyelő betonoroszlánok, akárcsak a part menti növényzet is jégbe burkolózott. Németországban megdőlt a hidegrekord, Zugspitzén, az ország legmagasabb hegycsúcsán mínusz 27 fokot mértek.

A meteorológusok szerint szerdáig tovább csökken a hőmérséklet, enyhülés csak jövő héttől jöhet.