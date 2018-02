Magyar médiaház épül Szabadkán

Egy évvel ezelőtt kezdődött el a szabadkai magyar médiaház építése. A Pannon Rádió és Televízió mellett a Magyar Szó napilap és a Hét Nap hetilap szerkesztősége kerül a médiaházba. A több mint kétezer négyzetméteres épület átalakítását a magyar kormány támogatja.

Még legalább másfél havi munka van hátra az építkezésből. Egyszerre dolgoznak a kőművesek, lakatosok, szobafestők és parkettázók. Mindeközben a Pannon Rádióban és Televízióban folyik a munka. Az eddigi 500 négyzetméter helyett a jövőben több mint kétezer négyzetméter áll majd rendelkezésükre.

Kozma Zoltán, a Pannon RTV műsorigazgatója az M1-nek elmondta, új stúdiók is épülnek a médiaházban. Az egyik stúdióban különböző tájékoztató műsorokat forgatnak, különböző díszletekkel berendezve, illetve egy nagy produkciós stúdióban a zenészek, különböző kulturális események felvételei fognak zajlani – tette hozzá a műsorigazgató.

A Pannon RTV-nél az elmúlt évek során történt ugyan műszaki beruházás, de a munkát akadályozta a helyhiány. A kisebb fejlesztések után most mérföldkőhöz érkezett a két rádió és egy televízió csatornát működtető Pannon RTV.

A vállalat műszaki igazgatója szerint nagyot léptek előre. Az új technológiával fel tudnak zárkózni a világon lévő tévékhez és rádiókhoz, hiszen HD minőségben tudnak sugározni és gyártani a tévében, illetve a rádióban digitális vonalakkal tudnak dolgozni.

A Pannon RTV eddig a Magyar Házban kapott helyet. Székháza nem volt, helyhiánnyal küzdöttek. Megesett, hogy csúcsidőben nem volt elég szék, hogy mindenki leülhessen. A magyar kormány támogatásával az egykori szabadkai Magyar Házat most médiaközponttá alakítják át, és ezért megvásárolták a mellette lévő épületet is. A Pannon Televízió és a két rádió mellett a Magyar Szó napilap helyi szerkesztősége is itt kap majd helyet, de itt lesz a székháza a Hét Nap hetilapnak is.

A szabadkai Magyar Médiaház elkészültével a vajdasági magyarság több évtizedes álma válik valóra. A műszaki felszerelés beüzemelése után a nyári hónapokban indul majd be a munka a megújult épületben.