Lövöldözés volt egy floridai középiskolában – Videó

A Fort Lauderdale városától északra fekvő Parkland iskolájának környékét lezárták, tart az iskolában lévő diákok kimenekítése. A helyi rendőrség és a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) munkatársai a helyszínen vannak. Az első értesülések szerint a tanítás végén dördültek el a lövések, a gyanúsított, egy fehér férfi elmenekült, ám azóta a hatóságoknak sikerült elfogniuk; jelenleg már őrizetben van – írja az Independent. A CNN videóján jól nyomon követhető a diákok evakuálása:

Students at the school said a fire alarm went off minutes before the school shooting — they were exiting the school like a normal fire drill when they heard gunshots. https://t.co/WTB0jUARWc

— Meg Wagner (@megwagner) 2018. február 14.