A reptéri mosdóban végzett érzelmi támaszával egy utas

Az United páva-botránya után egy rágcsáló életébe került az amerikai légitársaságok támaszállatokra vonatkozó előírásainak következetlen alkalmazása. A főiskolás Belen Aldecosea egy fapados járaton váltott jegyet Baltimore-ból Floridába, de a nyakán növekvő duzzanat miatt még az út előtt egy hörcsögöt vásárolt magának érzelmi támasznak. A légitársaság telefonon biztosította afelől, hogy felviheti Kavicsot a repülőre.

A hamster is the latest victim in the row over emotional-support animals https://t.co/jEH1BXQdsc pic.twitter.com/raSYx8184o

— The Economist, Once (@EconomistOnce) 2018. február 13.