Rendkívül szigorú biztonsági intézkedések lépnek életbe a téli olimpián

Dél-Koreában már péntek van. Igaz még csak hajnal, de a lényeg, hogy eljött az olimpia megnyitójának napja. Magyar idő szerint péntek délben kezdődik az ünnepség. A versenyzők és a szurkolók egybehangzó véleménye, hogy a koreai szervezők nagyon jól felkészültek az olimpiára. Egy dologgal van baj, az időjárással, mert hideg van, és időnként viharos szél fúj. Bár a kanadaiak például azt mondták, ők köszönik szépen, jól érzik magukat a hidegben.

Csoportokban járják be a rendőrök a téli olimpia helyszíneit. A pénteken kezdődő játékok miatt rendkívül szigorú biztonsági intézkedéseket léptettek életbe. Minden járművet, amely az olimpia helyszínére érkezik – tüzetesen átnéznek. Az állig felfegyverzett speciális egységek kutyákkal is járőröznek, és az olimpia helyszínén nincs olyan szeglet, amelyet ne figyelnének biztonsági kamerákkal.

Dél-koreai zászlóval sétál el egy tüntető a kangnungi Művészeti Központ épületénél felsorakozott rohamrendőrök előtt, tiltakozásul a 140 tagú Szamdzsijon művészegyüttes fellépése ellen 2018. február 8-án. A 2018-as phjongcshangi téli olimpiát február 9. és 25. között rendezik több dél-koreai helyszínen. (MTI/AP/Jae C. Hong)

28 ezer 700 rendőr lesz szolgálatban az olimpia alatt, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy megakadályozzanak egy esetleges terrortámadást – mondta kangvoni rendőrség vezetője.

Bár a Dél-Koreaiak mindent tökéletesen előkészítettek a versenyekre, egy dolgot ők sem befolyásolhattak, az időjárást. Márpedig az előrejelzések szerint lesznek olyan napok, amikor mínusz 20 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet.

Az első ilyen hideg nap a vasárnapi lehet

Az erős, csaknem 50 kilométer/órás szél miatt elmaradhat az olimpia első és egyben talán legnagyobb érdeklődéssel várt alpesi versenye, a férfi lesiklás. Egyelőre nincs vészforgatókönyv, és az előrejelzések szerint az időjárás a jövő héten sem lesz kegyes a sportolókhoz. A jelenlegi mínusz 6-7 fokra a kanadaiak csak mosolyognak, azt mondják az elmúlt néhány olimpián úgy is olyan enyhe időjárás volt, hogy most már jöhetne egy kissé csípősebb is.

Választékos éttermi fogások

A nagy hideget azonban nem mindenki szereti. Míg egyesek a gyors felmelegedés hívei, vagyis alkoholfokban a pálinkához mérhető szodzsut sörrel keverve fogyasztják, úgy mások az egészségesebb, meleg leveseket kedvelik, azok közül is az órákon át főzött csontlevest. A phjongcshangi vendéglátósok a szurkolókat hagyományos koreai ételekkel is várják.

Az Alpensia Csúszóközpont az Alpensia Síugró Központból nézve Phjongcshangban 2018. február 7-én, két nappal a 2018-as phjongcshangi téli olimpia előtt. (MTI/AP/Charlie Riedel)

Az éttermek általában 24 órán át nyitva tartanak, és mindenféle tengeri finomságokkal kedveskednek vendégeiknek. A koreaiak a street food kedvelőire is gondoltak. A füstölt csirkehús, a tenger gyümölcseivel vagy a csokoládéöntettel töltött palacsinta a gyors kiszolgálás híveinek igényeit elégítik ki.

Véletlenül 15 ezer tojást rendeltek a norvégok

A sportolóknak ugyanakkor be kell tartaniuk a szigorú étkezési szabályokat. Norvégia például sok proteinnel eteti majd versenyzőit. Csakhogy a készletek megrendelésekor egy apró hibát vétettek. A csapat szakácsai nagyot néztek, amikor fél teherautónyi tojás érkezett szálláshelyükre. Tore Övrebö sportigazgató közölte, hogy az interneten rendelték meg a szállítmányt, és egy hiba következtében a kívánt 1500 tojás tízszeresét kapták meg.

Bár a 15 ezer tojás nagy részét sikerült visszaküldeni, a szakácsok a következő napokban javarészt omlettet, főtt tojást, tükörtojást és tojásos füstölt lazacot készítenek a delegáció számára.

Sorra nyílnak az úgynevezett nemzeti házak is

A németeké csütörtökön nyitotta meg kapuit a sportolók és más vendégek előtt, ahol hagyományos német ételt, italt szolgálnak fel az odalátogatónak. A ház egyben a rajongók, üzletemberek és családtagok találkozóhelyéül is szolgál.

Közben az olimpiai láng, amelyet több mint 2000 kilométeren át vittek szerte Dél-Koreában, Phjongcshang közelébe érkezett. November elseje óta 7500 ember adta kézről-kézre a fáklyát, amely a pénteken ér célba, az olimpiai standionba.