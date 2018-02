Nem tud mit kezdeni a gourmet tolvajokkal a francia rendőrség

Éves szinten több millió eurós kárt okoznak a különleges gasztronómiai termékekre szakosodó bűnözők.

A francia bűnözőknek már régóta különösen nagy az „étvágya” a gourmet termékek iránt. Tavaly decemberben egy banda 800 kiló osztrigát lopott egy nyugat-franciaországi tengeri telepről, 11 millió forintnak megfelelő kárt okozva. Vélhetően azért tulajdonítottak el ekkora mennyiséget a nehezen tartósítható kagylóféléből, mert karácsony idején és szilveszterkor jelentősen megnő a kereslet iránta.

Osztriga citrommal, jégágyon – MTI: Mohai Balázs

A szezonális fogások mellett a messze földön híres francia borok is előszeretettel szerepelnek a betörők „étlapján”. Augusztusban 250 ezer euró (78 millió forint) értékben loptak el különleges borokat egy párizsi pincéből, aminek eléréshez a híres katakombákat is igénybe vették. A közelmúlt legnagyobb értékű borlopása viszont Bordeauxhoz fűződik. A felkapott pincészetekből egy bűnözői csoport rövid idő alatt 1 millió eurónyi nemes nedűt csempészett ki. A vörös borairól ismert régióban nem csak a bor-, hanem a szőlőlopás is gyakori.

Ha már Franciaországról van szó, természetesen a sajtok sem jelenthetnek kivételt. A tolvajok az igazi különlegességekre utaznak, amiken aztán magas haszonkulccsal adhatnak túl a fekete piacon.

Az elmúlt években tízezernél is több hasonló betörést történt évente, ami a korábbi időszakhoz képest jelentős növekedésnek számít. A mezőgazdaságban tevékenykedők egyre komolyabb biztonsági eszközöket szerelnek fel, ám az eddigi tapasztalatok szerint a bűnözőket ez sem tántorítja el.

A fekete piacon is kelendő portékának számítanak a francia gourmet termékek (illusztráció) – MTI: Kollányi Péter

Kajakon a tolvajok ellen

A francia rendőrség ugyancsak egy sor új intézkedést vezetett be a megszaporodó lopások miatt. Egyes helyeken SMS-lánccal tudják riadóztatni a gazdákat, ha betörés történt valamelyik farmon. A rendőrök gyakrabban járőröznek a mezőgazdasági területek környékén is, és a szüretet megelőző időszakban még sűrűbbé válnak az ellenőrzések. A pezsgőgyártás szülőhelyének számító Champagne régióban lovasrendőrök is részt vesznek a járőrözésben.

Franciaország dél-nyugati részén pedig vízre szállnak a rendőrök és kajakozva őrködnek az osztriga telepek környékén. Az osztrigalopásokat annyira komolyan veszik, hogy egyes gazdálkodók már csaliosztrigákat is telepítenek tengeri farmjaikra. A GPS-jeladóval ellátott eszközök riadóztatják a tulajdonost, ha az elkövetők elindulnak a tett helyszínéről.