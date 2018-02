Különleges szlovák zsinagógákról jelent meg kötet

Szlovákia épen maradt és látogatható zsinagógáinak felkeresésére buzdít egy most megjelent, fotókkal gazdagon illusztrált magyar nyelvű kiadvány.

A “Zsinagógák Szlovákiában” című kötet a zsinagógákat, zsidó temetőket és emlékhelyeket mutatja be rövid leírásokkal és képekkel. A szerző célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a különleges épületekre, valamint útmutatást adjon azoknak, akik szeretnék bejárni ezeket az emlékhelyeket.



Azokat a zsidó emlékhelyeket mutatja be a kötet, amelyek az itt élő magyarság, az itt élő zsidóság számára voltak lényegesek – mondta Pusztay Sándor, a szerző. “A két ország közötti kapcsolatrendszernek annyira jellemző motívumai ezek a zsinagógák, hogy magam is végigjártam őket. Ha pedig már végigjártam, úgy gondoltam, hogy meg is kéne örökíteni.”

Szlovákia területén a múlt század negyvenes éveiben mintegy 170 zsinagóga volt, ezeknek több mint fele a második világháborúban és utána megsemmisült. A könyv a magyar V4 elnökség támogatásával jelent meg.