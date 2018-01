Rendeződni látszik az izraeli-lengyel vita

Megoldódni látszik az a diplomáciai vita, amely Izrael és Lengyelország között tört ki a második világháborús haláltáborokról szóló törvény miatt. Lengyelország ugyanis tiltaná, hogy a megsemmisítő táborokat „lengyel haláltáborként” emlegessék. Izraelben viszont arra emlékeztettek, hogy a lengyelek között is voltak, akik együttműködtek a nácikkal. Most az izraeli nagykövet és a lengyel igazságügyi miniszter is úgy nyilatkozott: áthidalhatók a nézeteltérések