Nem engedtek fel egy pávát egy repülőre, pedig jegye is volt

Megtiltották, hogy beszálljon egy páva egy repülőre a New York melletti Newark reptéren. A szárnyas egy nő kísérőjeként, „érzelmi támaszállatként” kapott jegyet, és a mindennapi élet területén segített gazdájának a stresszes szituációk kezelésében. Az Egyesült Államokban minden támaszállat orvosi vagy pszichológusi értékelés utána külön dokumentumokat kap, melyekkel az amerikai szövetségi előírások szerint jogosultak a közös utazásra – írja a BBC.

Woman arrives with an “emotional support peacock” at Newark Airport. United Airlines allegedly refused to let the woman board the aircraft with her peacock. https://t.co/kZn3JqGDsd pic.twitter.com/E5M9L6AfSm

— ABC News (@ABC) 2018. január 31.