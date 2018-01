A függőágyaik alatt 200 méteres mélység tátongott

A bosznia-hercegovinai hegyvidéken nem kell lámpással keresni a vadregényes helyeket. Ám mindezek közül is kitűnik a Tijesno kanyon lélegzetelállító szépsége, ahol a közelmúltban egy nemzetközi hegymászókból és úgynevezett „highlinerekből” álló csapat vakmerő performanszot mutatott be.

A kanyon tetején egy 80 méter hosszú hegymászó kötélen 19 tarka függőágyban ugyanennyi fiatal hegymászó hevert, mintegy négy óra hosszán keresztül, élvezve a 200 méteres magasságban csüggést és a vidék tájképének természeti szépségét.

A különös táborverés a Drill and Chill Climbing and Highlining Festival keretein belül zajlott. Az ötlet tervezője Igor Scotland sokadmagával drótkötélen függve vert függőágyat a magasba. Ticket To The Moon név alatt futó projektről szédületes videó is készült.

A fiatalok a pár órás akció alatt különféle dolgokat műveltek. Volt aki gitározott, akadt, aki a lábát lógatta az irgalmatlan magasságban és volt olyan is, aki – jobb dolga híján – 200 méternyi magasságban elheverve szappanbuborékokat fújt.

A merész akcióról készült képsorokat az alábbi videón lehet megtekinteni: