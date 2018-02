Egy bosnyák férfi megépítette saját Forma–1-s autóját

Egy bosznia-hercegovinai férfi állhatatos munkával elkészítette saját, tűzpiros Forma–1-es versenyautóját, és a helyi hatóságok ki is adták rá a forgalmi engedélyt.

Miso Kuzmanovic bosnyák vállalkozó erős eltökéltségének kézzelfogható példájaként immáron a bosnyák utakon is száguld a piros autócsoda, ami megszólalásig hű mása a nagynevű cégek Forma-1-es versenyautóinak. A férfi két év alatt tervezte meg és szerelte össze a járgányt, amire mintegy 20 ezer fontot költött – lelkendezik a brit média.

Miso Kuzmanovic az általa készített Forma–1-es autóban (Forrás: Facebook)

Mindazonáltal – bár külcsínében szakasztott Forma–1-es versenyautó – minőségében és alaptulajdonságaiban azért nem mindenben éri utol a „guruló cirkusz” által megkövetelt szabványokat, nagyon szigorúan vett kritériumokat. Kuzmanovic nem is rejtette véka alá, hogy a saját ízlésére és a tudására hagyatkozva építette meg álmai autóját. A vízió, a konstrukció meg a dizájn is a sajátja. Az ötletet, a kezdő lökést pedig egy évekkel ezelőtt megrendezett belgrádi autókiállításon kapta, ahol először életében testközelből is megszemlélhetett egy igazi Forma–1-es versenyautót.

A cseresznyepiros autó hat méter hosszú, tehát nagyobb, mint az eredeti Forma–1-esek. Ez azzal magyarázható, hogy Kuzmanovic egy hátsó ülést is szerkesztett a járművébe, ami a Forma–1-es berkekben elképzelhetetlen újításnak hatna. Ráadásul a bosnyák autó tömege is mintegy 1200 kilogramm, ami szintén túllépi a megengedett mércéket.

Kuzmanovicnak – elmondása szerint – kínáltak már 60 ezer eurót (mintegy 20 millió forintot) a csodajárgányáért, de nem volt hajlandó túladni rajta. Megépítésében a fia és a barátai is segítségére voltak, és a bosnyák üzletember olyannyira fellelkesült a sikertől, hogy már újabb tervek megvalósításán dolgozik.