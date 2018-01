Komoly következményekkel járna egy járvány Európában

Európában már felszámolt betegségek jelentek meg ismét, amelyet a migránsok hoztak be a kontinensre – tudósított róla a német sajtó. Az M1 Unió28 című magazinja arról számolt be, hogy milyen kockázatokat jelenthet egy TBC-járvány.

„Újfajta tuberkulózist hozhattak Európába a migránsok” – erről számolt be a német média. Több tucat illegális bevándorló szervezetében is kimutatták a kórokozót.

Líbiából naponta több százan próbálnak meg eljutni hajóval Európába, az olasz partokhoz. A német sajtó szerint az egyik ilyen menekülttáborból érkezhettek Németországba azok a migránsok, akik TBC-fertőzöttek voltak, ráadásul egy olyan fajta baktérium betegítette meg őket, amely ellenállt az antibiotikumoknak.

A Földközi-tengerből kimentett migránsok várják a spanyol Rio Segura hajó fedélzetén, hogy partra léphessenek a dél-olaszországi Salerno kikötőjében 2017. június 29-én. (MTI/EPA/Ciro Fusco)

Gyógyíthatatlan betegségeket azonosítanak

„Korábban is megfigyelhető volt már az a jelenség, hogy az egészen más körülmények közül, más civilizációból Európába érkezők, más betegségeket is hoznak magukkal, mint amelyeket a kontinens lakói megszokhattak” – nyilatkozta Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója.

„Ezek néha csak kellemetlenséget okoznak, de most már egyre többször olyan gyógyíthatatlan betegségeket azonosítanak, mint például most Németországban legutóbb a TBC-nek egy antibiotikumra rezisztens válfaját” – tette hozzá.

A Die Welt beszámolója szerint az új kórokozó 4 antibiotikummal szemben is ellenálló, azt feltételezik, hogy Afrika északkeleti részéből származik. Ez a Dzsibuti, Etiópia és Szomália által behatárolt terület azonban több ezer kilométerre található Líbia partjaitól. A szakértők még egyelőre nem tudják, hogyan jutott el oda a baktérium.

Komoly kockázatot jelenthet az európaiaknak

Annyi bizonyos, hogy a fertőzöttek többsége felnőtt kísérő nélkül érkezett fiatalkorú volt. A szakértő szerint a kórokozó komoly kockázatot jelenthet az európaiaknak.

Ezek akár halálos kimenetellel is járhatnak, és veszélyeztetik az európai állampolgároknak a létét. Ugyanakkor azt látjuk, hogy például Németországban az orvosi kamara még mindig a migránsok pártáján van – mondta Kovács István.

Legutóbb megtagadták azoknak a vizsgálatoknak az elvégzését, amelyekkel bebizonyíthatják, hogy a magukat sokszor kiskorúnak valló migránsok valójában 30-40 éves, érett férfiak – fűzte hozzá.

A szakértő úgy véli: „a német orvosok azért nem végzik el a vizsgálatot, nehogy kiderüljön, hogy az adott személy mégsem fiatalkorú”. Ebben az esetben ugyanis elveszítheti az oltalmazotti státuszt.

„Egy esetleges járvány ugyanakkor Európában komoly egészségügyi és anyagi következményekkel is járna” – figyelmeztetett Deák Dániel, a Nézőpont Intézet elemzője.



A német sajtó szerint jól járt az egészségügyi rendszer

Tavaly novemberben még sikerült megelőzni egy komolyabb járványt Németországban, igaz, így is csaknem 90 embert fertőzhetett meg TBC-vel egy szomáliai fiatal lány. Az ilyen esetek ellenére a német sajtó továbbra is arról számol be, hogy a migránsok érkezésével jól járt az egészségügyi rendszer.

„Ha a német újságokat olvassuk, ott a bevándorlásbarát propaganda pont azt mondja, hogy milyen jól járt a német egészségügy ezzel az 1,4 millió migránssal, aki az elmúlt 3 évben érkezett, hiszen fiatal, életerős, egészséges emberekről van szó, akik nem betegek, úgymond majd befizetnek, de nem vesznek ki a rendszerből” – fogalmazott Kiszelly Zoltán politológus.

A tuberkulózis, vagy más néven tüdőgümőkór, cseppfertőzéssel, vagyis tüsszentéssel, vagy egyszerűen beszéd közben is terjedhet. Németországban az esetek háromnegyedében afrikai származásúak voltak a betegek.