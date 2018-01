Több ezer dollár szóródott szét egy autópályán (Videóval)

Az utat a karambol után egy óráig lezárták, hogy a hatóságoknak legyen ideje összeszedni a kiszóródott pénzt. A balesetben senki sem sérült meg súlyosan.

Thousands of dollars were left strewn across a US highway, after a car carrying money from video gambling machines was involved in a crash. The road was closed for an hour as authorities worked to collect the spilled cash pic.twitter.com/a73d263XCo

— ITV News (@itvnews) 2018. január 24.