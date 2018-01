Lavinariadót rendeltek el a lengyel Tátrában

Az ötös skálán a hármas fokozatú riasztást azután adták ki, hogy az elmúlt napokban több súlyos baleset is történt. Ukrajnában is komoly fennakadásokat okozott a havazás, Ausztriában viszont az elmúlt napokhoz képest valamelyest javult a helyzet – hangzott el az M1 Híradójában.

Ukrajna középső és délebbre fekvő részein komoly fennakadásokat okozott a közlekedésben a rövid idő alatt lehullott nagy mennyiségű hó. Az utak több település között csak nehezen voltak járhatók, sorra akadtak el a járművek az utakon. Áramszünet miatt pedig több település óvodájában és iskolájában nem volt fűtés.

A lengyel Tátrában lavinariadót rendeltek el. Az ötös skálán a hármas fokozatú riasztást azután adták ki, hogy az elmúlt napokban több súlyos baleset is történt. A hegyimentők arra figyelmeztetik a turistákat, hogy semmiképp ne menjenek a menedékházaknál magasabban fekvő területekre, mert sok hó esett, és bárhol kialakulhatnak lavinák.

Olaszországban az egyik népszerű síparadicsomból több mint száz turistát kellett kimenekíteni. Egy lezúduló lavina zárta el őket a külvilágtól. Kimenekítésükben az olasz rendőrség és hadsereg négy helikoptere vett részt. A térségben további lavinák veszélyére hívták fel a figyelmet.

Ausztriában viszont az elmúlt napok heves havazása és lavinái után a legtöbb régióban javult a helyzet. Ezért most helikopterekkel mérik fel, hogy milyen károkat okoztak a lavinák.

Párizsban nem a hó, hanem a megáradt Szajna okoz gondokat. Több utcát is elárasztott. A folyó tetőzését szombatra várják, és a vízszint akár még egy métert is emelkedhet.

Időközben Kína északi területein rendkívüli hideg söpört végig. A mínusz 40 fokos zord idő 20 éves csúcsokat döntött meg, a leghidegebb ponton a hőmérő higanyszála mínusz 43 fok alá süllyedt. A közlekedést a sűrű köd is nehezítette, a látótávolság sok helyen alig haladta meg az 50 métert.

A Fülöp-szigetek északkeleti részén pedig több, mint hatvanezerre nőtt azoknak a száma, akiknek a Mount Mayon tűzhányó kitörése miatt kellett elhagyniuk otthonaikat. Ők átmeneti szállásokon vagy rokonoknál, ismerősöknél kerestek menedéket.

Japánban is hasonló a helyzet, továbbra is keresik az ország középső részén kitört vulkánt követő lavinában eltűnt embereket. A tűzhányó még kedd reggel kezdte el kilövellni a hamut és a lávát magából. A kitörést kísérő rengések miatt hólavina indult el, ami az egyik közeli sípályát és az egyik szállodát is betemette. A hó fogságában rekedt több ezer embert katonai helikopterekkel mentette ki a japán hadsereg.