Ukrajnában is keresett a magyar gyümölcs

Akár már idén ősszel elindulhat az első, magyar gyümölcsfajtákat szállító export Ukrajnába az ottani kertészeti szövetség és a Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit (MKSZN) Kft. által nemrég aláírt egyezménynek köszönhetően.

Az őshonos magyar fajták forgalmazásáért is felelős vállalat a FÁK-országok és Tatárföld után most Ukrajna területére telepíthet magyar fajtákat, amelyek közül néhány bogyósgyümölcs már most nagyon népszerű. A két fél közötti megállapodás az exportlehetőségeken túl kutatási együttműködésről, oktatási projektekről, termesztési technológiák és certifikációs rendszer átadásáról, valamint egy Kárpátalja területén létrehozott faiskoláról is szól.

Szaktudást, termesztési technológiát és facsemetét exportál Ukrajnába az MKSZN, egy, az Ukrán Kertészeti Szövetséggel most aláírt memorandum szerint. Az egyezmény kölcsönösen kedvező: amíg az ukrán kertészek megbízható, magas minőségű gyümölcsfajtákat és ezzel járó termesztési szaktanácsadást kapnak, a magyar vállalat tapasztalatcserét és exportlehetőséget lát az egyezményben.

„Minden, amit most létrehozunk egyfajta névjegykártyaként működik, ugyanis az elkövetkező egy-két évben láthatják majd igazán az ukrán kertészek, hogy a magyar fajták megbízhatóak, magas minőségűek, és hogyan válnak be ukrán területen. A megállapodásunk fő nyeresége számukra az lesz, hogy jóval rövidebb idő alatt juthatnak certifikált, az unió területén ellenőrzött és elfogadott gyümölcsfajtákhoz, mi pedig szakszerű segítséget nyújtunk nekik abban, hogy a fajták továbbszaporítása is minőségi szinten, ellenőrözött keretek között történjen. Számunkra pedig külön fontos, hogy a Kárpátalja területén élő magyar lakosság is részesülhessen ebből, hiszen esetükben egy különösen jól termő vidékről beszélhetünk” – mondta el Kasztovszky Zoltán, az MKSZN ügyvezető igazgatója.

Az Ukrán Kertészeti Szövetség három évvel ezelőtt alakult, és mára már több mint száz profi kertészt és gazdát tömörít. Az MKSZN-nel kötött hosszú távú megállapodásuk célja, hogy az ukrán kertészek érdekeit szem előtt tartva segítse a minőségi, ellenőrzött termesztést és az ehhez kapcsolódó kutatást.