Újabb halálos áldozatot követelt a kanyaró Szerbiában

Újabb halálos áldozata van a kanyarónak Szerbiában – ezúttal Nisben, a magyar határtól viszonylag távol halt meg egy 21 éves nő. Kárpátalján is tovább terjed a kanyaró, ott az is gondot okoz, hogy nincs elegendő oltóanyag. Magyarország próbál segíteni, újabb adag oltást visznek magyar szakemberek Kárpátaljára. Ez is segíthet abban, hogy ne jusson át a határon a járvány – hangzott el az M1 Híradójában.

A nisi klinikai központ fertőző osztályán ápolták a hétfőn elhunyt 21 éves nőt, aki december elején szült, és már hetek óta magas láza volt. A dél-szerbiai kórházba egy hete szállították be, már meglehetősen leromlott állapotban. Szintén kanyarós gyermekét is kórházban ápolják, ő azonban nincs életveszélyben. Az anya nem volt beoltva kanyaró ellen, immunrendszerét pedig a szülés is gyengítette.

Szerbiában október óta 1200 kanyarós esetet regisztráltak, közülük hárman életüket vesztették. A betegség rohamos terjedésének a nem megfelelő átoltottság a legfőbb oka.

Az egykori Jugoszláviában 1971-ben vezették be a kanyaró elleni védőoltást, akkoriban azonban csak egyetlen adagot adtak be, és ez nem jelentett megfelelő átoltottságot, azaz százszázalékos védettséget a kanyaró ellen. 1993 óta alkalmazzák a mostani kombinált MMR védőoltást, viszont csak 1996-tól adják be két alkalommal a gyerekeknek, ők azok, akik teljesen biztosítva vannak a kanyaró fertőzése ellen – tájékoztatott a helyszíni tudósító.

Nem lassul a kanyarójárvány Romániában sem

A legfrissebb adatok szerint már 38 halálos áldozata van a járványnak, az elmúlt két évben pedig tízezernél is többen betegedtek meg. December eleje óta már 300 új esetet regisztráltak.

Ukrajnában elfogytak a védőoltások

Gyorsan terjed a kanyaró Ukrajnában is. Kárpátalján a betegek száma már meghaladta a 330-at. Több járásban szünetel az oktatás, ugyanis a betegek háromnegyede gyerek. Ráadásul egy hete elfogytak a védőoltások is, ugyanis a megrendelt oltások csak egy harmadát kapták meg.

Gerzsa István kormánybiztos az M1-nek elmondta, Magyarország a kanyaró terjedésének megállítása érdekében – a tavalyi ötezer adag után – kész újabb védőoltásokat szállítani Kárpátaljának.

A kormánybiztos az ukrán oktatási törvényre utalva hozzátette, a lépés bizonyíték arra, hogy elhibázott törvénykezés helyett az együttműködésre és a segítségnyújtásra alapuló, baráti együttműködésre lenne szükség a szomszédos országok között.