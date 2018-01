Már három dimenzióban is túrázhatunk Székelyföldön

Háromdimenziós turistautak, telefonra letölthető útvonalak és domborzati térképek. Ki-ki a maga fizikumának és felkészültségének megfelelően válogathat mostantól a székelyföldi célpontok közül. A közkedvelt túraútvonalak digitális változatát Székelyföldön elsőként Gyergyószentmiklóson tették elérhetővé – derült ki az M1 délutáni műsorából.

A Székelyföld keleti részén található Gyergyói-medence természeti értékeinek könnyebb megközelítését, valamint a bakancsos turisták idevonzását szolgálja az a számítógépen és mobiltelefonon is megnyitható program, amelynek átfogó nyomvonalvezetésével biztonságosabbá válik a túrázás.

A Dancurás Hegyimentő Egyesület önkéntesei által kidolgozott digitális térképek maximális pontossággal jelölik meg az útvonalat, így esély sincs arra, hogy valaki eltévedjen, sőt, télen is ellenőrzik a túraútvonalakat a hegyimentők, hiszen fontos, hogy jól láthatók legyenek a jelzések.

A háromdimenzióban is megjeleníthető programot egyelőre a gyergyoszentmiklos.ro internetes oldalon lehet megtalálni, ám hamarosan több felületen is elérhető lesz. Az új alkalmazást modern turisztikai eszköznek tartják a szakemberek, amely amellett, hogy több turistát vonzhat a térségbe, hasznára válik a helybéli természetjáróknak is.

A digitális gyergyói túraútvonalak készítői a legapróbb részletekre is figyeltek, olyan információkat is feltüntettek például, hogy hol találhatók források. A turisztikai infrastruktúra bővítése jelenleg is zajlik.

Bár csak néhány hete működik a gyergyói 3 dimenziós program, a visszajelzések azt mutatják, hogy igény van a további turistaútvonalak digitális megjelenítésére. A már meglévő öt túraútvonal mellé idén elkészülnek a Gyilkos-tó környéki, biztonságos túraútvonalak is.