Brüsszelből Bukarestbe - ő az új román kormányfő-jelölt

Keddi napon a Szociáldemokrata Párt (PSD) országos végrehajtó bizottsága Viorica Dăncilă EP-képviselőt jelölte a miniszterelnöki posztra az aznap leköszönő Mihai Tudose helyett. Az 1963-ban született politikus régi tagja pártjának, és eddig főleg családvédelemmel, igazságüggyel és esélyegyenlőséggel foglalkozott az EP-ben. Híressé (hírhedté?) azonban nem eddig politikai tevékenysége tette, hanem egy interjú, amelyben a feltett kérdésekre olyan vitriolos stílusban válaszolt, hogy arra a Politico magazin is felfigyelt. Ebben ugyanis olyan válaszokat adott, amelyekből az tűnik ki, hogy szereti a szavakat használni, még akkor is, ha nem konkrétan a kérdést válaszolja meg.

A Főtér erdélyi magyar hírportál, miután kiderült a jelöltsége, összeszedte, mit érdemes tudni arról a politikusról, aki viszonylagos ismeretlenségből a román politika élvonalában találta magát. Ugyan a cikk írásának pillanatában a bukaresti parlament két háza még nem szavazta meg Tudose jelöltjéről, de nem érdemtelen bemutatni őt olvasóinknak.

Dăncilă az EP oldalán megtalálható adatok szerint 1988-ban végzett a Kőolaj és Földgáz Intézetben, ezután párhuzamosan két munkahelye volt: egy olajipari multinál helyezkedett el 1988 és 2009 között, de tanárként is tanított egy gimnáziumban 1989 és 1997 között. 2006-ban megszerezte mesterdiplomáját a Politikai és Közigazgatási Tudományok Nemzeti Iskolájában politológiából. Mint az megtudható, a PSD-nek 1995 óta tagja, legmagasabb tisztsége eddig a párt nőszövetségének elnöki pozíciója, ezt 2015 óta tölti be.

Viorica Dancila, a PSD kormányfő-jelöltje. Fotó: Viorica Dancila / Facebook

Az EP-be a 2008-as romániai európai választás révén jutott, azóta tagja az uniós intézménynek. Ebben a ciklusban jelenleg több bizottságban rendes tag: alelnök a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságban, sima tag a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságban, valamint az Arab-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség rendes tagja. Több más bizottságnak a póttagja.

EP-tevékenységéről beadványok mellett több vitában történő felszólalása tanúskodik: többek között a gyermekházasság ellen rendezett vitanapon szólalt fel, de felszólalt a nők gazdaságban betöltött szerepéről és a börtönben fogvatartottak érdekeiért tartott vitákban is.

Balul elsülő magyarázkodás

Főtér.ro azonban olyan szerepléseit is megtalálta, amelyeket valószínűleg nem tesz a kirakatba: a portál szerint az akkor még EP-képviselőt felhúzták a 2017 februárjában tömegessé terebélyesedő tüntetések a korrupció, illetve a 13-as sürgősségi kormányhatározat ellen, ezért emailt küldött az EP mind a 750 képviselőjének, miről is szól a hírhedt (azóta többszörösen is visszavont) kormányrendelet.

Úgy tűnik azonban, nem volt tisztában azzal, hogy nem csak a romániai küldöttségekben dolgozik romániai személyzet, aki követi a romániai közélet alakulását, történt ugyanis, hogy brit konzervatív képviselőtársa, Andrew Lewer egyik asszisztense, aki szintén román, postafordultával válaszolt szintén mind a 750 képviselőnek, amelyben tételesen, szinte mondatonként cáfolta Dăncilă állításait.

Az interjú, amit nem a Politico készített, de a Politico is lehozta

Talált egy „interjút” is a Főtér, amit még tavaly nyáron adott az akkor még EP-képviselő a The Parliament Magazine című kiadványnak. A rövid interjú, illetve a Dăncilă asszony által mondottak annyira lenyűgözték a szakmát, hogy a Politico oldal is közölt róla egy rövid összefoglalót, amelyben enyhén szólva vitriolos felhangokkal kivonatolja a hölgy válaszait. A Főtér cikkében olvasható a teljes interjú, mi most részleteket közlünk a rövid, ámde velős beszélgetésből.

1. Jellemezze három szóval a politikai/vezetői stílusát.

Hadd fogalmazzak picit másképp, és hadd adjak meg három vezérelvet, amelyek meghatározzák politikai tevékenységemet, mert ezek kétségtelenül befolyásolják azt, amit önök politikai stílusnak neveznek. Ezek az alapelvek: egyensúly, kezdeményezés és kommunikáció, más emberek gondolataira való nyitottság.

2. Van olyan személyes teljesítménye, amellyel másokat meglepett?

Voltak idők, amikor nehézségekkel kellett szembesülnöm, de minden alkalommal megtaláltam az erőt, hogy talpra álljak és tovább menjek. Mindannyiunknak szembesülnünk kell ilyen pillanatokkal. A lényeges az, hogy megtaláljuk magunkban az erőt a projektek folytatásához, mindig az elveink alapján.

5. Melyik az a legapróbb változás, amelyet előidézett a karrierje során, és amely a legnagyobb pozitív eredménnyel járt?

Első politikai projektem a helyi közigazgatásban volt. Keményen dolgoztam és idővel sokat tanultam. A helyszín megváltozott: helyi szintről európai szintre kerültem. De a rátermettségem, illetve az akaratom, hogy keményen dolgozzak és pozitív változásokat idézzek elő, ugyanaz maradt.