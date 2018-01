Putyin jeges vízbe mártózva ünnepelte az ortodox vízkeresztet (Videóval)

Az orosz elnök Moszkva északi részén csobbanással tisztelgett vízkereszt ünnepe előtt. Január 19-én keresztelte meg Jézust Keresztelő Szent János a Jordán folyó vizében, így ezen a napon az ortodox keresztények minden évben csobbanással ünnepelnek, általában a legközelebbi folyóba ugranak bele. Az orosz és ukrán hívőkhöz a jeges folyók esnek a legközelebb, de sokszor vágnak léket a befagyott tavakba is.

Putin takes an icy dip in the freezing waters of a Russian lake early on Friday, observing an Orthodox Christian ritual to mark the feast of Epiphany. pic.twitter.com/7hNkmsR78j

— NBC News (@NBCNews) 2018. január 19.