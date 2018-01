Katari vadászgépek zaklattak egy Emirates-járatot

Bahrein külügyminisztériuma tiltakozását fejezet ki amiatt, hogy a katari légierő vadászgépei elfogást hajtottak végre az Emirates egyesül arab emírségekbeli légitársaság Bahreinbe közlekedő járata ellen. Az eset újabb jele lehet, hogy látványos diplomáciai csörte nélkül is parázslik az öböl menti államok közötti konfliktus.

Az eset pontos időpontját nem közölték, és a katari gépek típusát sem hozták nyilvánosságra Manamában (Baherein fővárosa – a szerk.), de a bejelentést megelőzte a emírségek civil légügyi hatóságának közlése, miszerint hétfőn kapták meg a légitársaság jelzését az incidenssel kapcsolatban. A légitársaság ennek kapcsán leszögezte, nem volt veszélyben a gép és a rajta tartózkodók is biztonságban voltak, csak a normális légi forgalom szabályainak mondott ellent az eset, és ígéretet tettek arra, hogy minden törvényes eszközt fel fognak használni azért, hogy az ehhez hasonlatos esetek ne ismétlődjenek meg.

Több száz utas lehetett a repülőgépen

Mint az a Gulfnews nevű portálon megjelent, az Emirates 837-es járata volt az incidensben érintett repülőgép, ez a Dubai és Manama közötti közvetlen járat, a Boeing 777-21H(LR) típusú gépen a személyzet akár 266 utast is kiszolgálhat.

Tavaly május–júniusban kezdődött az úgynevezett katari válság, aminek során az öböl menti országot a többi öbölmonarchia azzal vádolja, hogy tevékenyen részt vesz az öböl menti iráni (síita) befolyás erősödésében szunnita ország létére, és hogy neki köszönhető például a jemeni konfliktus elhúzódása is, de azt is a szemére vetette Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emirátusok, hogy szunnita terrorcsoportokat vagy azoknak számító szervezeteket (Iszlám Állam, al-Kaida, Muzulmán Testvériség) fogad be, illetve támogatja őket anyagilag az olajbevételeiből.

Katar tagadja ezeket a vádakat, és gazdasági, főleg az olajgazdaság kérdésének tekintik a konfliktust.