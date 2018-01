Újabb környező országokban jelent meg a kanyaró

Újabb környező országokban ütötte fel a fejét a kanyaró. Már Szlovéniában és Szlovákiában is regisztráltak betegeket. Szerbiában, a szabadkai kórházban látogatási tilalmat vezettek be. Romániában a legrosszabb a helyzet, ott tízezrek kapták el a fertőzést, tegnap egy két éves fiú belehalt a vírusba. A szlovák kormány külön stábot állít össze – hangzott el az M1 Híradójában.

Egy kanyaróvírussal fertőzött édesapa vitte be gyermekét a ljubljanai kórházba múlt héten. A férfi több óráig tartózkódott az intézményben, így többeket is megfertőzhetett. Az orvosok most igyekeznek azokat felkutatni, aki esetleg elkaphatták a vírust.

Hermetikusan lezárták a pozsonyi kórházat. Szlovákiában december óta hatan fertőződtek meg kanyaróval. Az összes beteget ebben az intézményben ápolták. Szerencsére már mindenki meggyógyult. A kormány azonban minden szükséges intézkedéseket megtesz, hogy a járványt megakadályozza.

A romániai Hargita megyében 95 százalékos az átoltottság. Az elszigetelt telepeken élők is megkapták a vakcinát, így tavaly évvége óta nem is regisztráltak itt kanyarós esetet.

Országosan azonban rosszabb a helyzet. A legfrissebb adatok szerint több mint tízezren fertőződtek meg. Kedden egy kétéves gyermek vesztette életét, így Romániában a kanyarójárvány halálos áldozatainak száma 38-ra emelkedett.

Szerbiában eddig ketten vesztették életüket a kanyaró miatt. A szabadkai kórházban a járvány megfékezése miatt szerdán látogatási tilalmat vezettek be.