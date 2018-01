Hétpecsétes titok, de ma van Kim Dzsongun születésnapja

Ma töltötte be 35. életévét Észak-Korea diktátora, Kim Dzsongun, de mivel a születési dátumot a rezsim nem ismeri el hivatalosan, rakétaparádéra és utcai felvonulásokra sem kerül sor az elszigetelt országban.

Kissé furcsának tűnhet, de az észak-koreai naptárakban nem szerepel a rettenthetetlen diktátor születésnapja. Az észak-koreai vezetők személyi kultusza a 40-es évek óta szimbolizálja az országban eluralkodó totalitárius diktatúra elharapódzását, ahol prioritást élvez a Kim család tagjainak előrejutása, és az uralkodó família ellenzőinek brutális megtorlása. Január 8-án mégsem ünnepel az ország – írja az Independent brit portál.

Észak-Korea, 2014. július 15 - A KCNA észak-koreai hírügynökség által 2014. július 15-én közreadott képen Kim Dzsong Un első számú észak-koreai vezető, a Koreai Munkapárt első titkára egy éles lőgyakorlatot tekint meg a dél-koreai határ közelében egy ismeretlen helyszínen (Fotó: MTI/EPA/KCNA)

Apját és nagyapját az egész ország ünnepli

A vezető édesapja, Kim Dzsongil születésnapja az egyik legfontosabb nemzeti ünnep Észak-Koreában. A Fényes csillag napjára (Day of the Shining Star) többnapos programsorozattal készül az egész nemzet. Nagyapja, Kim Ir Szen április 15-i születésnapját pedig a Nap napjának (Day of the Sun) nevezik. Január 8-ának még sincs külön elnevezése. A rezsim nem csupán Kim Dzsongun születésnapját nem ismerte el hivatalosan, de a vezetőség komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében is, hogy még a dátum létezését is eltitkolja.

2014-ben a diktátor exkosaras kebelbarátja és amerikai példaképe, Dennis Rodman egy phenjani kosármeccsen szerenádot adott barátja születésnapja alkalmából. A felvételt csak Észak-Koreán kívül lehetett megtekinteni, a meccsen és az országban tartózkodókkal pedig elhitették, hogy Rodman egy „speciális dallal” kedveskedett barátjának.

Mégis miért titkolóznak?

Sokan úgy vélik, hogy a ködösítés és a titkolózás nem más, mint az idősebb Kimek iránti tisztelet jele. Az észak koreaiak két kitűzőt is hordanak a bal mellkasukra tűzve, az egyiken Kim Ir Szen, a másikon pedig Kim Dzsongil szerepel, mindkettőt a tisztelet jegyében hordják.

„Nincs kétség afelől, hogy ő a vezető, de uralkodásának még mindig egy korai szakaszában van” – állítja Aidan Foster-Carter, a Leeds Egyetem szociológiai és modern koreai tanszékének tiszteletbeli vezető kutatója a jelenlegi diktátorról. Úgy véli, hogyha addig fog élni, mint a nagyapja, akkor még egy fél évszázadig köztünk lesz, így lesz idő a kitűzőkre és a nemzeti ünnepekre. „Nincs rajta a képmása a kitűzőkön, szobrokat sem állítottak a tiszteletére, de ezt nem tartom különösnek” – mondta, és hozzátette, hogy kapkodásnak tűnhetne, ha hirtelen középponti szerepet kapna a fiatal diktátor.

Bern, 2010. szeptember 28. Archív kép KIM Dzsong Unról, Kim Dzsong Il észak-koreai kommunista diktátor legkisebb fiáról. Az észak-koreai Munkapárt 2010. szeptember 28-án kezdődött kongresszusán ismét Kim Dzsong Ilt választották főtitkárrá, aki a fiát, a lehetséges utódjaként emlegetett Kim Dzsong Unt tábornokká léptette elő. A felvétel állítólag egy berni nemzetközi iskolától származik. (MTI/EPA/Yonhap)

Más szakértők is hasonlóképp vélekednek: úgy tartják, hogy túl korai lenne Kim Dzsongun személyi kultuszát ilyen magas szintre emelni, hiszen Kim Dzsongil emberfölötti képességeit már jóval 1980-as hatalomra kerülése előtt beharangozták. Viszont a Kim Dzsongunról szóló legendák és a személyi kultusz csupán 2011-es vezetővé választása előtt két évvel kezdődött, így még nem késett le semmiről.

Titkok nélkül a rezsim sem működne

A rejtélyes titkolózás azonban arra is utal, hogy milyen fondorlatos, sötét útvesztőkből épült fel az észak-koreai kommunista rendszer. „Ha Észak-Koreában élsz, akkor végzed a dolgod, nem tekintgetsz ki jobbra vagy balra. Kim Dzsongun népszerűségéről a külvilág még mindig alig tud valamit, csak azt halljuk, hogy mi történik azokkal, akik felszólalnak a diktátor ellen” – mondta a Leeds Egyetem kutatója.

Az idősebb Kim vezetők születésnapi ünnepségein az egész országnak kötelező megnézni az uralkodókról zengett dicshimnuszokat, amiket az állami televízió vetít a tereken. Az emberek karácsonykor úgy adóznak Kim Ir Szen emléke előtt, hogy elzarándokolnak a szülőházába.

Az észak-koreaiaktól azt is megkövetelik, hogy az összes fontos ünnepen és évfordulón tisztelettel adózzanak vezetőik előtt, ennek ellenőrzésével pedig a hatóságokat bízzák meg. Állítólag azokat, akik nem sírtak Kim Dzsongil 2012-es halálának bejelentésekor, és nem jelentek meg a gyászeseményeken, a rezsim féléves börtönbüntetésre ítélte és munkatáborokba küldte.