Elefántok kapták meg a „megárvult” fenyőfákat

Egy stuttgarti állatkert „befogadta” a karácsonyfának szánt, vevő nélkül maradt fenyőfákat. A Wilhelma állatkert lakói igazi ünnepi lakomában részesülnek karácsony után: 150-200 olyan fenyőfát kapnak ajándékba január végéig, amik senkinek sem kellettek. A tűlevelű fákat az elefántok és más állatok kapják meg, a megmaradt ágakat pedig az állatkert díszítésére használják fel.

