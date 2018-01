Jégszoborrá változtatta a tűzoltókat a brutális hideg Amerikában

Nem adja magát a tél Amerikában: sorra dőlnek meg a hideg rekordok, a dermesztő fagy pedig egyre inkább délfelé húzódik. A -40 fokos hidegben tavak és vízesések fagytak be. A tűzoltók pedig szinte jégszoborrá váltak oltás közben. Kanadában még az állatkerti pingvineket sem engedték ki a szabadba.

A több centis jégcsapok és vastag jégpáncél megszokott látvánnyá vált az Egyesült Államok több részén is, ahol az utóbbi hetekben sarkvidéki hideg tombol. Helyenként mínusz 40 fok is van.

A körülményeket ismerve is szürreális látványt nyújtottak azonban a Boston-hoz közeli Nahant tűzoltói, akiknek az új év első napján is oltaniuk kellett. A farkasordító hidegben és az erős szélben valóságos jégszoborrá változtak, hiszen az oltáshoz használt víz vastag jégpáncélt képezve rájuk fagyott. Dacolva az extrém időjárással az egységnek sikerült megfékeznie a lakástüzet.

A teherszállító hajók számára is nagy gondot okoz az extrém hideg

Az extrém hideg hatalmas gondokat okoz az északi államokban. A Nagy-tavak legnagyobbján hatalmas jégtömbök zárják el a teherszállítóhajók útját.

A Felső-tó Duluthi kikötőjében is fennakadások vannak, mivel a mínusz 38 celsius fokos hidegben sorra törnek el a vasércet berakodó futószalagok is.

A fagy pedig egyre délebbre húzódik: Missouriban is jégtáblák úsznak a folyókon. Arkansas-ben pedig sorra fagytak be a szökőkutak. Louisiana és Georgia államban a vízvezetékek és számos autó akkumulátora is elfagyott.

Az átlaghőmérséklet néhol mínusz 28 fok

Kanada déli tartományaiban az átlaghőmérséklet már napok óta mínusz 28 fok, de az extrém hideg az egész országot érinti, volt ahol mínusz 40 és fél Celsius fokot mértek napközben.

A Calgary állatkertben már a sarki hideghez jól szokott királypingvineket sem engedték ki a szabadba, barlangjaikban kellett maradniuk.

Csontig hatoló fagy sújtja az Egyesült Államok legtöbb szövetségi államát

Meteorológusok szerint egy évszázada nem volt ilyen hideg a tél. Montanában például mínusz 50 Celsius-fokot, Minnesotában mínusz 38 és a középnyugati agrárállamban, Nebraskában mínusz 26 fokot is mértek, de veszélyesen alacsony a hőmérséklet szinte mindenütt az országban, a kanadai határtól Montanán át Texasig. A Niagara vízesés már napokkal ezelőtt befagyott. Fagypont alatt van a hőmérséklet még a hagyományosan enyhébb éghajlatú Georgiában és Alabamában is.



Tél az Egyesült Államokban

Az amerikai Középnyugat és a keleti part északi vidékei hó alatt vannak, Michiganben, Dél-Dakotában, Iowában és Nebraskában az iskolai téli szünetet meghosszabbították, az állami hivatalok zárva tartanak, és egymás után nyitják a melegedőket, elsősorban a hajléktalanoknak.

Sok településről érkeznek hírek balesetekről, a hatóságok arra szólítják a lakosságot, hogy ha tehetik, ne üljenek autóba. Az elmúlt héten kilenc ember halt meg a hideg következtében, valamennyien kihűltek.