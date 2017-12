A kemény tengeri fellépés elapasztotta a migránsok áradatát

A migrációs válság jelentette 2017-ben is az egyik legnagyobb kihívást Európának, az illegális bevándorlók ugyanis százezres nagyságrendben érkeztek a kontinensre. Közben Brüsszelben továbbra is a kötelező kvótát erőltetnék a tagállamokra, annak ellenére, hogy azt már az Európai Tanács elnöke is hatástalannak minősítette – hangzott el az M1 Aktuális Unió28 műsorában.