Az európai nemzetek karácsonyi hagyományai az évszázadok folyamán fennmaradtak, ezekhez tartoznak a legkülönbözőbb tradicionális dalok is, melyeket szenteste, karácsonykor énekelnek. A spanyolok jókedvű karácsonyi dala mellett a lengyelek éneke hazafias lelkületű, míg a britek karácsonyi dala meghitt ünnepi hangulatot áraszt.

Minden európai országnak megvannak az egyedi karácsonyi szokásai: a dánok tradicionális karácsonyi süteményeket sütnek, a franciáknak hét tradicionális karácsonyi étele is van, mi, magyarok a halászlével és bejglivel büszkélkedhetünk. A karácsonyi szokások közül azonban a saját dalok éneklése az, ami megmutatja, mit tart fontosnak az ünnepekkor egy nemzet. Bár a dalok témája hasonló, minden ország énekeikben ott rejlik a néprajz, a szentek tisztelete és a saját kultúra megőrzése.

A kishal is nagyon várja a kis Jézust – Spanyolország (Los Peces en il Rio)



Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

***************************************************************************************** *****************************************************************************************

A színes karácsonyi dal szövegében egy halról énekelnek, aki nagyon várja Jézus születését. A szövegnek sok értelmezése van, de a legelterjedtebb vélekedés, hogy maga a hal a bűnösökre és hívőkre utal. Továbbá arra a szokásra is mutathat, hogy a helyiek Krisztus születésének megünneplésekor szenteste úgy isznak, mint a halak…

Nemzeti kincs lett Tino Rossi dala – Franciaország (Petit Papa Noël)



Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

***************************************************************************************** *****************************************************************************************

A híres Petit Papa Noël francia karácsonyi dalt, a második világháború után, Tino Rossi tette híressé és mai napig a legjobban fogyó kislemez Franciaországban. Szövegének refrénjében megjelenik a Mikulás és az ajándék képe is: „Kis mikulás mikor leereszkedsz ezernyi játékoddal az égboltból, ne felejtsd el kis harisnyám. De mielőtt elindulsz, ne feledj el jól felöltözni. Kint nagyon hideg lesz.”

Télapó mellett a hóember is megjelenik – Izland (Snaefinnur Snjókarl)



Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

***************************************************************************************** *****************************************************************************************

Izlandon olyan sajátos karakterek is kapcsolódnak a karácsonyhoz, int Fagyos (Frosty) a hóember, aki egy vidám lélek, orra kukoricacső, gombjai és két szeme szénből van. Fagyosnak gyerekek és felnőttek egyaránt énekelnek és táncolnak a fa körül majd az ünnep fénypontja amikor, a Télapóhoz hasonlító, Yule Lads egyike megjelenik és csatlakozik a mulatsághoz. Majd a mulatozás végeztével ajándékot oszt annak, aki jól viselkedett.

A leghíresebb dal tőlük ered – Nagy-Britannia (We Wish You a Merry Christmas)



Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

***************************************************************************************** *****************************************************************************************

Valószínűleg a legnépszerűbb, legelterjedtebb angolszász karácsonyi dal a We Wish You a Merry Christmas. Minden évben karácsony környékén elkezdik dúdolni vagy énekelni ezt a híres ünnepi dalt, melynek szokása idősebb a királynőnél. Az eredete egy régi angol szokáshoz köthető, amikor a közösség jómódú emberei olyan ajándékokat osztottak a karácsonyi énekkórusoknak, mint a tradicionális angol fügés puding. Egyike azon kevés karácsonyi daloknak, ami megemlíti az újévi mulatságokat is.

Népdal a gyertyás női felvonuláson – Svédország (Santa Lucia)



Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

***************************************************************************************** *****************************************************************************************

Svédországban nagyon fontos ünnep december 13-a, Szent Lúcia napja. Ilyenkor egy lányt választanak, aki eljátssza Szent Lúciát: fehér ruhát és gyertyákkal díszített koronát hord. Ő lesz a női felvonulás vezetője, ahol minden résztvevő egy gyertyát tart. Mikor belép a Szent Lúciát játszó lány a szobába egy tradicionális nápolyi dalt énekelnek.

A világ szépségéről szól a leghíresebb dal – Dánia (Dejlig er Jorden)



Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

***************************************************************************************** *****************************************************************************************

A leghíresebb dán karácsonyi dalt, B. S. Ingermann írta 1850-ben, aminek témája, hogy milyen szép a világ. A dal egy sziléziai népdalon a Schönster Herr Jesuson alapul.

Francia dalt énekelnek a megváltóról – Belgium (Il est Né le Divin Enfant)

Az Il est Né le Divin Enfant című belga dal refrénje a megváltó születéséről szól, és arról, hogy szóljanak hangosan az oboák és dudák, dicsőítve Jézus nagyságát. Ezt a dalt először 1862-ben jelentette meg R. Grosjean, a francia Saint-Dié-des-Vosges város katedrálisának orgonistája.

A híres karácsonyfás dal – Németország (O Tannenbaum)



Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

***************************************************************************************** *****************************************************************************************

Valószínűleg az O Tannenbaum a leghíresebb karácsonyi dal, melyet majdnem minden nyelvre lefordítottak. Szövegében valójában nem a karácsonyra vagy a karácsonyfa díszítésre utal, hanem az örökzöldre, mint a hűség szimbólumára. Dallama ismeretlen eredetű német népdal.

A nápolyi pap dala – Olaszország (Tu scendi dalle stelle)



Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

***************************************************************************************** *****************************************************************************************

Olaszország kedvenc karácsonyi dala a Tu scendi dalle stelle, amit az olasz gyerekek már az általános iskolában megtanulnak, és magyarul Lejöttél a csillagokból címmel fordíthatunk. Mindenhol karácsonykor ezt a dalt hallani Olaszországban, így mindenki legalább dúdolni tudja. Eredeti szövegét Alphonsus Maria de Liguori nápolyi pap írta.

A világörökséggé vált osztrák ének – Ausztria (Stille Nacht)



Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

***************************************************************************************** *****************************************************************************************

A Csendes éj első verzióját valószínűleg Joseph Mohr pár óra alatt írta 1818. december 24. estéjén. Sajnos az eredeti kézirat elveszett, de 1995-ben találtak egy másikat Mohr kézírásával, aminek keletkezését 1820-ra datálják a kutatók. Magát a dalt 2011-ben az UNESCO a kulturális világörökség részévé tette. A magyar karácsonyi énekek közé valószínűleg a Monarchia ideje alatt került.

Himnusz is volt karácsonyi ének – Lengyelország (Bóg Sie Rodzi)



Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

***************************************************************************************** *****************************************************************************************

A lengyel nemzeti karácsonyi zsolozsmákban őrzött karácsonyi dal a Bóg Sie Rodzi egy rövid ideig nemzeti himnusznak is tekinthető volt. Öt versszakból áll, mindegyik nyolc sorral, a sorok pedig nyolc szótaggal rendelkeznek. Szövege olyan oximoronok sorozatát tartalmazza, mint: „Isten megszületett, az hatalom megremeg, a mennyek ura kiszabadult. A tűz megfagy, a ragyogás sötétedik, a végtelennek határai vannak.”

A tavaszról álmodó fecske dala – Ukrajna (Shchedryk)



Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

***************************************************************************************** *****************************************************************************************

Ezt a csodálatos karácsonyi dalt, Mykola Leontovych tanár és zeneszerző 1916-ban komponálta. A története egy repülő fecskéről szól, ami berepül egy házba, és megénekli a következő tavasz által eljövendő jólétet. A dal egy hagyományos népi éneken alapul, aminek nyelvezetét mágikus tulajdonságokkal ruházták fel. Később a Shchedryket felvették az angol karácsonyi énekek közé, Carol of the Bells néven.

Télapó, a karácsonyi nagypapa – Bulgária (Dyado Koleda)



Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

***************************************************************************************** *****************************************************************************************

Bulgáriában a Mikulást Dyado Koledának hívják, aminek szó szerinti fordítása a karácsony nagyapja. Így nevezik a leghíresebb bolgár karácsonyi éneket is. A szívet melengető szövege így szól: Csing, csing, csing, csing, csing, csing, Ki van ott? Ki van ott? Kijön ebben az órában, Itt van Télapó.

Angyalok éneke – Szerbia (Noc Prekrasna)



Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

***************************************************************************************** *****************************************************************************************

Az olyan ortodox karácsonyi dalokat is érdemes hallgatni, mint a szerb Bozicna pasma, az Angyalok éneke. A szöveg így szól:Az éjszaka oly nagy és nyugodt, egy csillag világít a barlang felett, ahol Jézus angyala volt, az angyalok énekelnek.

Házról házra járva jó éjt kívánnak a gyerekek – Görögország (Good Evening My Lords)

A Jó éjt uraim! című hagyományos görög karácsonyi dalt a gyerekek karácsonyeste házról házra járva éneklik. A házban lakók általában némi pénzt vagy olyan édességeket adnak, mint a tradicionális görög vajas keksz, a kourabiedes. Szenteste éjfélkor is ezt a dalt éneklik az ünnepi asztal mellett.