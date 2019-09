Utcai futófesztivált rendeznek Miskolcon

Tizennyolcadik alkalommal rendezik meg Miskolcon a Barátság maraton nemzetközi utcai futófesztivált, ezúttal hat egyéni és egy váltó szám szerepel a vasárnapi programban – jelentették be a szervezők szerdán, sajtótájékoztatón.

Katona Ferenc, a szervezőbizottság elnöke és Szűcs István ötletgazda-főszervező beszámolt arról, hogy vasárnap a hagyományokhoz hűen Miskolc belvárosában kerül sor a rendezvényre a Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány és a társrendező Marathon Club szervezésében.

Az amatőr és profi résztvevők 9.30 órától 5,27 kilométeres körpályán versenyeznek majd, maratoni, fél-maratoni, kis és minimaratoni távon, a gyerekek pedig 600-1200 méteren futhatnak. A körpálya útvonala érinti Miskolc belvárosi nevezetességeit.

Eddig 600-an neveztek, de a szervezők – mivel a helyszínen is lehet regisztrálni – 800-1000 futóra számítanak, a magyarok mellett dél-afrikaiakra, szlovákokra és ukránokra is. A futók között lesznek rendőrök, mentősök, önkormányzati dolgozók, a névadó nemzetközi vállalat, a Joyson dolgozói és családtagjai is.

A sajtótájékoztatón elhangzott: mivel ugyanezen a napon több más rendezvény is zajlik majd Miskolc belvárosában, a futófesztiválnak várhatóan sok ezer nézője lesz.