Csúcsdöntéssel szeretné megnyerni Szőnyi Ferenc a mexikói hússzoros Ironmant

Rekorddöntéssel szeretné Szőnyi Ferenc világbajnok ultratriatlonista megnyerni az októberi, mexikói hússzoros Ironman-versenyt, a Decaultratri World Cupot.

A Racemachine becenevet viselő sportoló a szerdai sajtóbeszélgetésen elmondta, hogy a Leónban október 5-én kezdődő – 76 kilométer úszásból, 3 600 kilométer kerékpározásból és 844 kilométer futásból álló – viadalon a litván Vidmantas Urbonas 1998-ban felállított 437 óra 21 perc 40 másodperces világcsúcsát adná át a múltnak.

„Megérett az idő arra, hogy frissítsük ezt az időt, feltett szándékom, hogy megdöntsem a rekordot” – jelentette ki az 55 esztendős Szőnyi Ferenc, aki idei programját úgy állította össze, hogy az a számára csúcseseménynek tekintett, 1700 méteres tengerszint feletti magasságon sorra kerülő mexikói versenyt szolgálja. Hozzátette: tavaly november óta 23 Ironman-távot teljesített, és úgy érzi, hogy ilyen precíz felkészülést még sohasem végzett.

Szőnyi Ferenc világbajnok ultratriatlonista és ultrafutó (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Bár elmondása szerint a triatlonban mindent a futás dönt el, neki mégis az első számmal, az úszással kapcsolatban vannak a legnagyobb félelmei, melynek során egy 50 méteres medencében 1520 hosszt kell teljesíteniük a résztvevőknek.

A komáromi sportoló úgy véli, saját rutinja lehet a legnagyobb ellensége. Nagyon fontosnak tartja, hogy minél kevesebb hibát kövessen el a verseny során, továbbá, hogy folyamatosan energiával lássa el magát, mert ha emésztése felbomlik, azonnal kénytelen feladni a versenyt.

Szőnyi Ferenc az MTI kérdésére elmondta, október elsején utazik ki Mexikóba, ahol a Decaultratri World Cupon 19-en állnak majd rajthoz. A szintidő 28 nap lesz, általában a mezőny 80-90 százaléka szokott célba érni.

Szóba került az is, hogy Szőnyi Ferenc elképesztő teljesítményei mögött egy jól szervezett csapat áll: a frissítésekben párja, Menyhárt Szilvia segíti, a táplálkozását pedig Németh Sándor, a versenyzőt támogató BioTech termékspecialistája felügyeli.

Szőnyi Ferenc ezt a mexikói viadalt egyszer, 2010-ben már teljesítette, sőt meg is nyerte.

A nagyközönség leginkább a Himalájában megrendezett, a világ legkeményebb ultrafutó versenyének tartott The Hell Race kapcsán jegyezte meg a nevét. A 480 kilométeres futóversenyt kétszer – két egymást követő évben – is egyedüliként teljesítette, másodjára ráadásul négy órával meg is javította eredményét.