Öt hangversenyt kínál az Alba Regia Szimfonikus Zenekar

Öt hangversenyt kínál a székeshehérvári Alba Regia Szimfonikus Zenekar Farkas Ferenc-bérlete a Vörösmarty Színházban. A bérlet utolsó hangversenyén Donato Renzetti, áprilisban Leonard Sini, az első három alkalommal Dubóczky Gergely vezényli a zenekart – mondta el Major István, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar igazgatója.

Emlékeztetett, hogy a koncertsorozat névadójának, Farkas Ferencnek köszönhető, hogy a 2. világháború után Székesfehérváron újraindult a zenei élet az oktatás területén és a zenekarnál.

Dubóczky Gergely, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar vezető karmestere kiemelte, októberben többek között Mahler IV. szimfóniája hangzik el, az esten közreműködik Pasztircsák Polina szoprán, a második koncerten az idén 75 éves Eötvös Péter előtt tisztelegnek The Gliding of the Eagle in the Skies című művével, s fellép Ránki Dezső zongoraművész.

Az újévi koncerten Bernstein és Gershwin művei is megszólalnak mások mellett Tompos Kátya közreműködésével, a negyedik koncerten Weber és Brahms, az utolsón Csajkovszkij művét is hallhatja a közönség.