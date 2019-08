Igazi sportnagyhatalommá vált Magyarország az elmúlt években

2017 után 2027-ben is Magyarország rendezheti a vizes világbajnokságot. Erről a vizes sportágakat tömörítő nemzetközi szövetség, a FINA döntött a dél-koreai Kvangdzsuban lezajlott vb idején.

A pályázat során olyan országokkal versenyeztünk, mint Kína, az Egyesült Államok, Ausztrália, Szerbia vagy éppen Ukrajna. A sikeres pályázáshoz nagymértékben hozzájárult a két évvel ezelőtt hazánkban rendezett vizes vb is – mondta el Szabados Gábor sportközgazdász az M1 Summa című műsorában.

Felidézte, hogy a 2017-es világbajnokság kiemelkedően sikeres volt az úszótársadalmon belül. A nemzetközi szövetség, a sportolók és gyakorlatilag minden más résztvevő sikeres és jól megszervezett rendezvényként beszélt az eseményről.

Kiemelte, az is fontos tényező, hogy Magyarország rövid idő alatt, beugróként volt képes megteremteni ezt a színvonalat egy teljesen új létesítményben, és ez

jelentősen megnövelte az ország presztízsét.

Hozzátette, ez meglátszik más sportágakban elnyert rendezésekben is. Arról is beszélt, hogy a 2023-as atlétikai világbajnokságot nem nyerhettük volna meg, ha nincs a budapesti úszó vb, mert ez adta meg a bizalmat, hogy Budapest képes egy ilyet megrendezni.

Igazi sportnagyhatalom lett Magyarország

A sportközgazdász szerint Magyarország mára egy igazi sportnagyhatalommá vált. Ezt jól jelzi, hogy a 2027-es vizes vb-ig még több nagy sporteseménynek is házigazdái lehetünk. 2020-ban például több más, európai ország mellett hazánk is otthont adhat a labdarúgó Európa-bajnokságnak, 2023-ban atlétikai világbajnokságot rendezhetünk, és mindezek mellett minden évben lebonyolítunk egy Forma 1-es futamot is.



Hangsúlyozta, ezzel Magyarország, elsősorban pedig Budapest a világ egyik sportközpontjává vált. Ez egy fontos kommunikációs elem a magyar országimázsban, és a leghangsúlyosabb marketingeszköz abban, hogy a Magyarországról kialakított képet hogyan tudjuk befolyásolni a nemzetközi közvéleményben.

Tízezrek érkeznek majd a vb-re

A vizes vb-re várhatóan tízezrek érkeznek majd külföldről, akik költéseikkel a vendéglátó szektort gyarapíthatják. Ugyanakkor hosszútávon nem a turisztikai ágazat az egyedüli, amely profitálhat egy ilyen eseményből – emelte ki Szabados Gábor.

A turizmus bevételeinek növekedése mellett ugyanis a beruházások száma is jelentősen megnövekedhet, hiszen a befektetők látják, hogy Magyarország milyen jó infrastruktúrával és jól szervezett munkaerővel rendelkezik. Egy ilyen beruházás pedig akár sokkal nagyobb bevételt is jelenthet az ország számára, mint több száz turista érkezése.

Szakértők szerint fontos kiemelni, hogy egy-egy világesemény rendezése részben

infrastrukturális megújulást is jelent.

A 2017-es vizes világbajnokságnak köszönhetően például újjáépítették a Hajós Alfréd és a Császár-Komjádi uszodát. Megvalósult a Margitsziget rekonstrukciója, felújítottak több budapesti úthálózatot, megújult a pesti alsó rakpart egy része, és felépült a Duna Aréna is.

Ezeket a magyar emberek pedig azóta is nap, mint nap használják. Szabados Gábor szerint ez a megtérülés szempontjából különösen fontos. Elmondta, egy nagyszabású eseménynél két részre bonthatjuk a költségeket. Az egyik az infrastrukturális költség, a másik pedig az egyéb rendezési költség.

Az infrastrukturális költség abból térül meg, hogy az esemény után a lakosság is tudja használni a létesítményt, hiszen csak egy világbajnokságért felépíteni egy Duna Arénát például nem érdemes. Ennek kapcsán elmondta, az aréna kihasználtsága ebből a szempontból megfelelő, hiszen egyéb más esemény is lezajlott már a stadionban.

Nincs szükség jelentősebb infrastrukturális költségekre

Szerinte arról sem szabad megfeledkezni, hogy a 2027-es világbajnokságra már nincs szükség jelentősebb infrastrukturális költségek betervezésére, hiszen már van egy olyan létesítmény, ahol ezt meglehet rendezni, így az összes egyéb költséget egyfajta marketingköltségként is fel lehet használni – jegyezte meg.

Budapest, amely tavalyelőtt Balatonfüreddel közösen rendezte meg a vizes sportágak csúcseseményét, Perth, Róma, Barcelona, Fukuoka és Kazany után a 6. olyan város lesz, amely két vb-nek is otthont ad.