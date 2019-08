Megérkeztek az első szurkolók a Forma-1-es hétvégére

Csütörtökön még nem volt edzés a Hungaroringen, de a rajongókat beengedték a boxutcába. Idén is ezreket várnak a futamra, ezért a rendőrség is készül, a levegőből figyelik majd a tömeget, és most is rendőrőrs települ a pálya mellé – hangzott el az M1 Híradójában.