Hazatért Varga Csaba hegymászó

Hazatért Varga Csaba nagyváradi magyar hegymászó, aki másfél hete meghódította negyedik nyolcezres csúcsát a Himalájában. Oxigénpalack és serpák, azaz teherhordók nélkül jutott fel a 8080 méteres magasságba. Magyar hegymászók közül ez korábban csak Erőss Zsoltnak sikerült. Varga Csaba már itthon azt mondta: ezúttal is szenvedélyből és hazaszeretetből mászott – közölte az M1 Híradója.

Káprázatos a látvány 8080 méteren, a Hidden Peak tetején, ami a világ 11. legmagasabb hegycsúcsa, és a Himalájában, a kínai-pakisztáni határon található. Ide jutott fel másfél hete Varga Csaba erdélyi hegymászó. A rossz körülmények ellenére megörökítette a pillanatot, kezében magyar zászló volt Nagyvárad felirattal. A csúcsról honfitársainak üzent.

Fotó: (MTI/Kalifa Alpin Csapat)

A csúcson két német alpinista követte. Ő oxigénpalack és serpák, azaz teherhordó nélkül hódította meg a hegyet, mindössze három nap alatt.

Július 16-án indult el az alaptáborból, a terveknek megfelelően haladt, két nap múlva már 7100 méteren volt. Innen jött a neheze, a csúcstámadás, ami több mint 12 óráig tartott. Nyolcezer méter fölött, az úgynevezett halálzónában a légnyomás miatt már alig kapni levegőt. Július 19-én, 11 óra után ért fel a csúcsra.

Az expedícióból szerda délután tért haza, barátai és családja várta a reptéren. Az utasok közül többen felismerték és azonnal odarohantak hozzá, hogy autogramot kérjenek és elsőként gratuláljanak.

A Hidden Peak meghódítása a negyedik nyolcezres hegycsúcsa volt a nagyváradi alpinistának. Rajta kívül ez a magyar hegymászók közül egyedül csak Erőss Zsoltnak sikerült. Tavaly pont az ő tiszteletére helyezett el emléktáblát a Kancsendzöngán, 8586 méteren.

(Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

2017-ben feljutott a Manaszlura, korábban pedig a Broad Peak és a Gasherbrum II tetején is állt. Hazatérve most a Hidden Peakről azt mondta: ezúttal is szenvedélyből és hazaszeretetből mászott. Varga Csaba tagja a Kalifa Alpin Csapatnak, az a céljuk, hogy népszerűsítsék a magaslati hegymászást, méghozzá úgy, hogy közben a Himalája eddig meg nem hódított összes magaslatára feljutnak.

A Hidden Peaket elsőként 1958-ban egy nyolcfős amerikai csapat hódította meg. Magyarok utoljára 12 éve jártak fent a csúcsán, egy hétfős expedícióval – hangzott el az M1-en.