Ha Magyarország sporteseményt rendez, garantált a siker

Alig ért véget a budapesti asztalitenisz világbajnokság, szinte a nyakunkon a vívó világbajnokság. De nem csak a fővárosban rendeznek világ- vagy kontinenstornákat. Szegeden a világ legjobb kajakosai és kenusai versenyeznek augusztusban, jövőre a Giro d'Italia három szakasza is Magyarországon megy át, érintve a Dunakanyart és a Balaton-felvidéket, de ezek mellett is lesznek nemzetközi sportesemények az országban. Az M4 Sport csatornaigazgatója szerint garantált a jó szervezés, a teltház és ezekkel együtt a siker is, ha Magyarország rendezési jogot szerez.