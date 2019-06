Enrique Iglesias gügyögő kisfiával büszkélkedik

Tüneményes videót osztott meg rajongóival a sztárapuka.

Anna Kurnyikova 2017 decemberében adott életet ikreinek, a kis Nicholasnak és Lucynak. A picik édesapja, Enrique Iglesias pedig nem is lehetne büszkébb, még szigorú elveit is sutba dobta, miszerint magánéletéről szinte semmit sem tesz közzé közösségi oldalán.

Az énekes rendszeresen posztol csemetéiről, legutóbb például kisfiáról, aki igazán felnőttes beszélgetést folytatott a hajóútról, melyre szülei vitték. Az egyéves Nicholas még csak gügyög, de már nagyon próbálkozik a társalgással.

A négyfős család Floridában él, magánéletükről pedig ritkán beszélnek a nyilvánosság előtt, bár Enrique tavaly kivételt tett:

„Mint minden pár életében, nálunk is vannak hullámhegyek és hullámvölgyek, nem tökéletes mindig minden. De elmondhatom, hogy most hogy szülők lettünk, az egész nagyon is megéri. Csodás látni, Anna milyen fantasztikus anya lett. Elképesztő mindaz, amit egy anya tesz, amikor előjön az anyai ösztön” – idézi az énekest a Dailymail.