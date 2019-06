A Csillagok háborúja szépségét szemelték ki Batgirl szerepére

Daisy Ridley lehet a DC újabb női főszereplős mozijának főhőse.

A DC univerzum dübörög tovább, és ahogy azt a filmes LRM online is írja, rengeteg produkció van készülőben, többek között Margot Robbie Birds of Prey című mozija, a Wonder Woman 1984, a Shazam 2, a Robert Pattinson-féle új Batman és persze a Batgirl.

Utóbbi sorsa látszólag igen mostoha, eredetileg a Bosszúállók rendezője, Joss Whedon készítette volna, de ő később kiszállt. A forgatókönyvíró azonban már biztosnak tűnik, az Űrdongó írójáé, Christina Hodsoné a feladat. S bár új rendezővel még nem sikerült leszerződnie a Warner Brosnak, a főszereplőt már kiszemelték.

Az a hír járja, hogy az Ébredő erő és az Utolsó Jedik sztárja, Daisy Ridley lehet Batman női megfelelője. A szerepre azonban a Tizenhárom okom volt című sorozat fiatal sztárja, Katherine Langford is esélyes. Bár a végleges döntést még nem hozták meg, az oldal szerint a stúdió hamarosan bejelenti a végső nevet.