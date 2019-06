Tom Holland végre elárulta, hogy egy párt alkot-e Zendayával

Egy ideje mindenki azt hiszi, hogy a Pókember forgatásán egymásba szerettek.

Bár a Pókember: Idegenben című filmben ott a szikra a Peter Parkert alakító Tom Holland, és az MJ-t megformáló Zendaya között, a valóságban nem alkotnak egy párt.

Zendaya és Tom Holland forgatás közben (Fotó: Getty Images)

Hónapok óta azt pletykálják, hogy a két fiatal a forgatásokon szeretett egymásba, és titokban egy párt alkotnak, ezt azonban most Holland maga is tagadta. “Jelenleg szingli vagyok, de párkapcsolat párti is. Nem szállok virágról virágra, ez nem az én stílusom” – nyilatkozta az Elle magazinnak a 22 éves színész.

Jacob Batalon, Tom Holland és Zendaya (Fotó: Getty Images/Theo Wargo)

S bár kézen fogva maximum a filmben láthatjuk majd a duót, továbbra is előfordul majd, hogy együtt kapják őket lencsevégre, hiszen nagyon közeli barátság alakult ki közöttük az elmúlt évek alatt. Az új Pókember-film, mellyel lezárul a Marvel Infinity-saga fejezete, hazánkban július 4-től látható a mozikban.