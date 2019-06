Ezután a dicséret után, Hollywood tárt karokkal várja Ed Sheerant

A popsztárt a rendező, Danny Boyle méltatta, aki beválogatta legújabb filmjébe, a Yesterdaybe.

Eredeti ötletre épül Danny Boyle (Trainspotting, A part, 28 nappal később, Gettómilliomos) legújabb filmje: egy globális baleset miatt az emberiség elfelejti, hogy a Beatles létezett, kivéve egy bukott zenészt, aki aztán karriert csinál abból, hogy felhasználja a gombafejűek dalait.

A film ünnepélyes premierje a minap zajlott Londonban, ahol a legmelegebb fogadtatásban egyébként Ed Sheeran rockszár részesült a közönség részéről, aki a film egyik fontos karakterét, a főhős mentorát alakítja. Őt úgy méltatta Danny Boyle, hogy kiderült róla, milyen kiváló színész, miközben hihetetlenül szerény ember, pedig mekkora sztár.

A stáb tagjai a premieren egyébként érdekes anekdotákkal szórakoztatták a nagyérdeműt. Danny Boyle például elmesélte, hogy Oscar-díjas rendezőtől meglehetősen szokatlan módon táncra perdült örömében, amikor végre megtalálták a főszereplőt, Himesh Patelt. Ugyanis nagy gondban voltak: olyan színészre volt szükség, aki zenélni és játszani is kiválóan tud, ilyen pedig sokáig nem akadt. Aztán amikor Patel a húrokba csapott a meghallgatáson, és zseniálisan előadta a Back in the U.S.S.R. című számot, Boyle csárdást járt, mert tudta, végre megvan az ő embere.

A Yesterdayt 2019. június 27-től játsszák a hazai mozik.