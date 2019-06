A Németországban megrendezett hallei füves pályás férfi tenisztorna első körében lábteniszt is láthatott a kilátogató közönség. A Jo-Wilfried Tsonga–Benoit Paire mérkőzésen utóbbi szerva közben elejtette ütőjét, majd lábbal folytatta az adogatását.

Literally no one:@benoitpaire & @tsonga7 playing football in the middle of a tennis match: #NoventiOpen19 pic.twitter.com/OF9s18HnEj

— Tennis TV (@TennisTV) June 18, 2019