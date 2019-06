Felolvasást tartanak Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni naplójából

Küszködik és teremt címmel Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni naplóinak teljes szövegét 12 fiatal színésznő olvassa fel szerdán Budapesten, a Pozsonyi úti Amikor Galériában.

Gyarmati Fanni (1912-2014) naplói 12 év történetét mesélik el, 1935-től 1946-ig, így minden színésznőre egy év, nagyjából száz oldal jut. A felolvasások reggel 10 órakor kezdődnek, és délután 17 óráig folyamatosan zajlanak – olvasható a Színház- és Filmművészeti Egyetem közleményében.

Mint írják, aki kíváncsi a rendhagyó művészeti eseményre, ebben az idősávban bármikor érkezhet és bármeddig maradhat, a termek között körbejárva több év történetébe is belehallgathat, vagy hosszan egy év eseményeiben is elmélyedhet. Mivel a teljes szöveg terjedelmi okból nem befogadható egy nap alatt, a felolvasások közben 12 sávos hangfelvétel is készül, amely a teljes anyagot rögzíti. Így válik majd a naplók szövege az első szótól az utolsóig időrendben meghallgathatóvá, hangjátékká. A felvétel a Színház- és Filmművészeti Egyetem honlapjáról lesz elérhető, becsült hossza 73 óra.

A produkció alkotói, Szenteczki Zita és Porogi Dorka felolvasóperformansznak nevezik a 13. kerületi galériában megvalósuló egyszeri eseményt. A darabot Barna Lilla, Nagy-Bakonyi Boglárka, Bartos Ági, Pájer Alma, Mentes Júlia, Pálya Pompónia, Széles Flóra, Nagy Katica, Czvikker Lilla, Bori Réka, Ladányi Júlia és Messaoudi Emina adja elő. A jelmez Lokodi Aletta, a zene Mátyássy Szabolcs, a hang Stark Ervin és Gruber Zoltán munkája.

Az előadás és a hangfelvétel a Színház- és Filmművészeti Egyetem támogatásával és diákjainak közreműködésével jön létre.