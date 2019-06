Ők az elmúlt egy év legjobban kereső sportolói

A Forbes legújabb listáján összefoglalta az elmúlt egy évben legjobban kereső sportolókat. A rangsort a Barcelona focistája Lionel Messi vezeti 127 millió dollárral (kb. 36 milliárd forint). Az argentin 2018 júniusa és 2019 júniusa közt havonta majd 3 milliárd forintból gazdálkodhatott, ez csaknem 100 millió forint naponta és 1200 forint másodpercenként.

A TOP 10-ben csak egyetlen olyan sportoló van, aki nem valamelyik labdajáték jeles képviselője. A mexikói bokszoló, Canelo Álvarez éppen lemaradva a dobogóról negyedik helyen végzett.

